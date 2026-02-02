José Jerí se reúne con motociclistas para discutir nueva norma sin pasajeros

El presidente José Jerí convoca a líderes del motociclismo para dialogar sobre la nueva norma que restringe el uso de motocicletas con más de un ocupante en zonas de emergencia.

El presidente José Jerí se reunirá hoy con representantes de los principales gremios de motociclistas en Perú para discutir posibles modificaciones a la norma implementada por su administración, que prohíbe la circulación de motocicletas con dos ocupantes en áreas declaradas en emergencia.

Una Medida Controvertida

La iniciativa, que busca combatir delitos como la extorsión y el sicariato, ha recibido críticas desde su promulgación por su falta de efectividad en mejorar la seguridad ciudadana.

Representantes del Gremio al Límite

Entre las agrupaciones convocadas a la reunión se encuentran la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú y Voces Unidas del Motociclismo, que también planean plantear sus preocupaciones a funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Nueva Regulación en el Horizonte

La norma fue establecida mediante un decreto supremo el 20 de enero y restringe el uso de motocicletas con más de un ocupante como respuesta al incremento de la criminalidad. Esta prohibición no solo afecta la movilidad de los ciudadanos, sino que también incluye sanciones económicas y administrativas.

Penalizaciones y Sanciones

Las multas para aquellos que incumplan la norma oscilan entre 660 y 1,320 soles, dependiendo de la reincidencia. Por cometer una infracción, los motociclistas perderán 50 puntos de su registro; en caso de reincidencia, la sanción se incrementará a 60 puntos, lo cual podría resultar en la suspensión temporal de su licencia.

La Voz de los Motociclistas

Desde que se dio a conocer el decreto, muchas organizaciones de motociclistas han expresado su desacuerdo, argumentando que la medida vulnera derechos esenciales y no aborda las causas subyacentes de la inseguridad. Aseguran que la prohibición no reducirá la delincuencia ni los homicidios por encargo.

Defensa de la Norma

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, defendió esta regulación, afirmando que es un esfuerzo necesario para combatir el uso de motocicletas en actividades delictivas, resaltando el compromiso de proteger a la población.

Un Debate Abierto

Mientras algunos sectores civiles exigen la revisión del decreto por sus implicancias en la movilidad y el trabajo, el gobierno continúa insistiendo en la necesidad de medidas excepcionales para salvaguardar la seguridad pública. Las autoridades destacan que proteger los intereses colectivos sigue siendo un objetivo primordial.

El general PNP Humberto Alvarado López expuso en Buenos Días Perú que los efectos de la primera infracción incluyen multas y descuentos en el récord del conductor, medidas que buscan reforzar la regulación existente.