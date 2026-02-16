El Atlético de Madrid sufre una fuerte derrota

El Atlético de Madrid, bajo el mando de Diego Simeone, sufrió una contundente derrota por 3-0 frente al Rayo Vallecano, alejándose 15 puntos del líder, Real Madrid, en la fecha 24 de LaLiga.

El encuentro se llevó a cabo en un ambiente tenso, donde el Rayo Vallecano mostró su garra y determinación. A pesar de haber goleado al Barcelona en su encuentro previo por la Copa del Rey, el Atlético no pudo replicar esa actuación en el campeonato español.

Un comienzo desafortunado para el Atlético

Tras la contundente victoria de 4-0 sobre el Barcelona, el ánimo del Atlético era alto, pero este se desvaneció rápidamente. El equipo había llegado a este partido tras una dolorosa derrota 1-0 ante el Real Betis, lo que dejó a los jugadores con una carga emocional significativa.

Fran Pérez y el primer golpe

El Rayo Vallecano aprovechó la oportunidad y abrió el marcador a los 40 minutos con un gol de Fran Pérez. Con una jugada brillante, el rumano Andrei Ratiu desbordó por la izquierda y asistió a Pérez, quien no dudó en convertir el 1-0.

Un segundo tanto inesperado

Con el Atlético aún recuperándose del primer gol, el Rayo no tardó en aumentar la ventaja. Tan solo cinco minutos después, Óscar Valentín anotó el segundo tanto tras un rebote favorable que le permitió empujar la pelota al fondo de la red, poniendo el partido 2-0 antes del descanso.

La sentencia del encuentro

Ya en el segundo tiempo, a los 31 minutos, el senegalés Nobel Mendy selló el destino del partido. En un tiro de esquina, Mendy se elevó para rematar un centro preciso de Álvaro García, colocando el 3-0 en el marcador y dejando al Atlético sin respuesta.

Desafío para el conjunto colchonero

Con esta derrota, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición de LaLiga, con 45 puntos, mientras el Real Madrid continúa ampliando la diferencia. En este partido, varios argentinos, como Nahuel Molina y Nicolás González, fueron titulares, pero el equipo no pudo encontrar el camino hacia la victoria.

Otros resultados del fútbol español

La jornada también estuvo marcada por la victoria del Athletic Club de Bilbao, que venció 2-1 al Real Oviedo en el Municipal Carlos Tartiere, en una emocionante actuación que mantuvo la competitividad en la parte alta de la tabla.