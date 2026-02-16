Emails Revelan que Epstein Mostró Sympathy por Kavanaugh Durante su Confirmación en la Corte Suprema

Durante la tensa confirmación de Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema en 2018, Jeffrey Epstein mostró su apoyo al nominado, sugiriendo incluso que los republicanos debían ser más severos con Christine Blasey Ford, la mujer que lo acusó de agresión sexual.

Recientes correos electrónicos y mensajes de texto, dados a conocer por el Departamento de Justicia, revelan que Epstein seguía de cerca el proceso de confirmación, temiendo que la denuncia de Ford pudiese truncarlo. En uno de sus mensajes, Epstein expresó su preocupación el 22 de septiembre de 2018: “He estado en el lugar de Kavanaugh. Estoy pensando en noviembre”, aunque no quedó claro a qué se refería con esto.

El “trampa” de la audiencia y la estrategia de defensa

Epstein calificó a la audiencia como “una trampa”, indicando que Ford probablemente haría alegaciones dramáticas al afirmar sentirse acosada y traumatizada por el intento de agresión. El 26 de septiembre, Ford testificó en el Senado, relatando cómo un Kavanaugh “visiblemente ebrio” la había agredido durante una reunión en 1982. Ford, que estudiaba psicología, argumentó que temía ser violada y que se vio obligada a protegerse la boca para reprimir sus gritos antes de escapar.

Las tácticas cuestionables de Epstein

Epstein no solo criticó las decisiones de la audiencia, sino que sugirió cuál debería haber sido el enfoque del interrogatorio. En un mensaje del 27 de septiembre, advirtió sobre la elección de una fiscal femenina para el cuestionamiento, calificándola de “error crítico”. En su lugar, enumeró preguntas que consideraba necesarias para desestimar la credibilidad de Ford, indagando sobre detalles personales y familiares que jamás se habían explorado.

El papel de los senadores republicanos y sus decisiones

La elección de una fiscal mujer para interrogar a Ford fue desdeñada por Epstein, quien creía que su posición le restaba poder. Mientras tanto, los senadores republicanos, a pesar de la polarización, se mostraron decididos en sus acciones para proteger a Kavanaugh, quien finalmente negó todas las acusaciones de Ford.

La conexión secreta entre Epstein y Kavanaugh

Aunque no hay pruebas que confirmen un encuentro entre Epstein y Kavanaugh, se sabe que Epstein tenía lazos muy cercanos con Kenneth Starr, el ex abogado del gobierno que supervisó la investigación sobre Bill Clinton. Kavanaugh trabajó para Starr durante ese escándalo, lo que complica aún más las dinámicas entre estos personajes.

Intercambios entre Epstein y Starr

Mensajes fechados en agosto de 2018 revelan que Epstein pidió información a Starr respecto a Kavanaugh. Starr respondió que el informe no debería afectar negativamente al nominado, un alivio para Epstein quien, en otro mensaje, elogiaba el trabajo de Starr. Las comunicaciones entre ambos revelaban el apoyo incondicional de Epstein hacia Kavanaugh, quien se perfilaba como su «primera opción» para ser nominado por Trump.

La revelación de estos mensajes no solo destaca el alcance del interés de Epstein en la política estadounidense, sino que también pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en el más alto nivel del poder en el país.