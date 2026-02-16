José Mayans: ‘Milei muestra comportamientos similares a los de Videla’

El senador José Mayans no escatima en palabras al condenar la reciente aprobación de la reforma laboral por parte del Gobierno de Javier Milei, elevando su voz con comparaciones inquietantes que han generado un fuerte debate.

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el legislador José Mayans arremetió contra el proyecto, estableciendo inquietantes similitudes entre el presidente Milei y el dictador Jorge Rafael Videla. Durante una entrevista radial, subrayó que el país se enfrenta a una peligrosa deriva autoritaria.

Comparaciones polémicas y advertencias sobre autoritarismo

En un diálogo con radio Splendid, Mayans afirmó que «Videla no tenía el Parlamento, hacían lo que querían de la ley», marcando una clara línea entre las acciones del gobierno actual y aquellas de la dictadura. En respuesta a una pregunta directa sobre la comparación con Videla, el senador no dudó en afirmar: «Tiene comportamientos parecidos.»

La reforma laboral bajo la lupa

El senador formoseño criticó fuertemente la iniciativa, definiéndola como «regresiva e inconstitucional». Alertó que, de ser aprobada, las consecuencias legales serían inmediatas, con numerosos ciudadanos buscando amparo en la justicia por la violación del artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales.

Un futuro incierto

Mayans también planteó un escenario inquietante: «El que protesta contra el Gobierno va a ser acusado de terrorista», sugiriendo que la represión podría ser una respuesta ante futuras manifestaciones.

Conflictos en la interna peronista

La reforma, que recibió media sanción por 42 votos a favor y 30 en contra, ha generado discordia incluso dentro del peronismo. Mayans criticó a sus colegas que votaron a favor, alegando que traicionaron los principios del justicialismo al mantener negociaciones circunstanciales.

Implicaciones para las provincias

El senador citó el caso del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien, según él, priorizó intereses económicos momentáneos por encima de la justicia social, pidiendo colaboración con el gobierno sometido a presión del Aporte del Tesoro Nacional.

Mayans concluyó su crítica apuntando a otros legisladores de las provincias como aquellos que, bajo el pretexto de ser justicialistas, apoyan leyes que atentan contra los derechos laborales de los argentinos.