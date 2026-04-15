El Atraso del 30% en Precios de Usados: Un Nuevo Desafío para el Mercado Inmobiliario

El sector inmobiliario argentino enfrenta un momento crítico lleno de interrogantes. A pesar de algunas señales de recuperación, los costos de construcción y el estancamiento de precios influencian drásticamente el panorama del mercado.

En el marco del Foro de la Construcción Converge, celebrado en la Bolsa de Comercio de Rosario, el economista Federico González Rouco expuso su preocupación por la situación actual del mercado inmobiliario. “La gran decepción de estos últimos dos años es el precio de las propiedades usadas”, afirmó, señalando que este desajuste afianza los problemas del sector.

Un Diagnóstico Preocupante

Los economistas y desarrolladores presentes coincidieron en un diagnóstico contundente: aunque el sector ha logrado salir del estancamiento macroeconómico, todavía enfrenta el desafío de normalizar sus precios relativos en un contexto de costos que siguen en aumento. González Rouco expresó que “el valor del metro cuadrado usado está rezagado cerca de un 27%” en comparación con variables como los costos de construcción y los salarios en dólares.

Impacto en el Funcionamiento del Mercado

Este desajuste tiene repercusiones directas: desincentiva las ventas, reduce el número de operaciones y retrasa el desarrollo de nuevos proyectos. “El precio del usado ordena todo el resto del mercado”, sintetizó el economista.

El Crédito Hipotecario y sus Limitaciones

A pesar de que el crédito hipotecario muestra signos de recuperación, representa solo una pequeña porción de las transacciones en el país. A diferencia de otros mercados donde el financiamiento juega un rol central, en Argentina los compradores con crédito son una minoría, lo que agrava la situación.

Costos de Construcción en Ascenso

Mientras que el costo de construcción ha experimentado un incremento, el precio de las propiedades usadas no ha acompañado esta tendencia. “Los márgenes de los desarrolladores se han comprimido al límite”, advierten expertos. Proyectos inicialmente planificados a precios de US$1100/m² han terminado ejecutándose más allá de US$1800/m².

Adaptación del Sector ante Nuevas Realidades

Los desarrolladores se están viendo obligados a adaptarse. Con una parte significativa de sus obras siendo más pequeñas, han comenzado a diversificar sus modelos de financiamiento, apostando por una participación mayor del capital institucional y priorizando desarrollos orientados a la renta.

Perspectivas Económicas y Ajustes Necesarios

El economista Esteban Domecq hizo hincapié en que, aunque la actividad de la construcción está actualmente un 17% por debajo de los niveles de 2022, el sector tiene potencial de recuperación. Un aumento en la estabilidad económica y la disponibilidad de crédito podría revitalizar la construcción en un periodo estimado de entre tres a cinco años.

Cambio de Expectativas

Desde una perspectiva financiera, Claudio Zuchovicki recalcó que el mercado inmobiliario depende en gran medida de las expectativas económicas. Con la construcción generando empleo y un impacto social significativo, el retorno del crédito hipotecario podría facilitar el acceso a viviendas para quienes no cuentan con el capital total.

Una Demanda Estancada

La demanda de viviendas continúa creciendo: cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres debido a la imposibilidad de alquilar o comprar. Sin embargo, la falta de crédito y un mercado que opera con restricciones limitan este potencial. El 27% de atraso en el valor del metro cuadrado usado deja al sector en una encrucijada, debiendo encontrar un equilibrio entre la oferta de nuevas construcciones y la demanda de propiedades existentes.

Un Futuro en Espera

Los expositores del evento coincidieron en que el año 2026 podría marcar el inicio de una nueva etapa para el mercado inmobiliario argentino. Sin embargo, hasta que los precios del usado no se ajusten, y el crédito continúe en condiciones limitadas, la posibilidad de un desenlace positivo sigue siendo incierta.