Director de la OIEA pide revisar programa nuclear de Irán en posible acuerdo para poner fin a la guerra

El Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, subraya la importancia de establecer medidas rigurosas para supervisar las actividades nucleares de Irán en el contexto de los recientes esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Durante una conferencia de prensa, Grossi afirmó que un acuerdo para poner fin a las tensiones en la región debe incluir un régimen de verificación exhaustivo del programa nuclear de Irán. Esta declaración se produce mientras se consideran nuevas rondas de negociaciones de paz, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que podrían llevarse a cabo en las próximas días.

La importancia de la supervisión de la AIEA

Grossi advirtió sobre el potencial engaño de un acuerdo sin la supervisión adecuada: «Irán tiene un programa nuclear ambicioso y extenso. Sin la presencia de inspectores de la AIEA, cada acuerdo será solo una ilusión». Insistió en que, una vez que las partes lleguen a un consenso, la agencia deberá desempeñar un papel esencial en la verificación de cualquier acuerdo alcanzado.

Acceso restringido a instalaciones nucleares

Teherán ha restringido el acceso de la AIEA a varias de sus instalaciones nucleares desde el conflicto de 12 días en junio, cuando fueron bombardeadas por Israel y Estados Unidos. Un informe confidencial de la AIEA indica que no se puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento ni determinar la cantidad de uranio almacenada en las instalaciones afectadas.

El enfoque de la administración Trump

La administración Trump ha declarado que detener el avance nuclear de Irán es un objetivo clave. Sin embargo, Irán sostiene que su programa tiene fines pacíficos y rechaza cualquier limitación a su desarrollo nuclear. Mientras tanto, las conversaciones en Pakistán no lograron un acuerdo, un fracaso que la Casa Blanca atribuyó a la negativa de Irán de ceder en sus objetivos nucleares.

Controversias en las negociaciones

En respuesta a los informes de que las negociaciones habían fracasado, un funcionario diplomático iraní anónimo refutó esta afirmación. Según la AIEA, Irán posee actualmente 440.9 kilogramos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, lo que lo acerca a niveles armamentísticos. Los expertos consideran que este stock podría permitir a Irán desarrollar hasta 10 armas nucleares si así lo decidiera.

Normativas de verificación de materiales nucleares

De acuerdo con las pautas de la AIEA, el material nuclear altamente enriquecido debería ser verificado mensualmente. Mientras Irán insiste en que su programa es pacífico, la AIEA y naciones occidentales han señalado que Teherán había tenido un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

Incremento de actividades nucleares en Corea del Norte

En otro ámbito, Grossi mencionó un “rápido aumento” de actividades nucleares en Corea del Norte, indicando que el país ha estado expandiendo su complejo nuclear principal en Yongbyon y desarrollando nuevos sitios de enriquecimiento de uranio desde que las negociaciones con EE. UU. se estancaron en 2019. Según fuentes, Pyongyang cuenta actualmente con cuatro instalaciones operativas de enriquecimiento de uranio.