Detienen a dos cazadores furtivos con armas cerca de escuela rural en Misiones

La Policía de Misiones llevó a cabo un exitoso operativo que resultó en la detención de dos cazadores furtivos armados en la localidad de Mado, una acción que busca preservar la fauna local y garantizar la seguridad en áreas rurales.

Efectivos de la División Delitos Rurales y la Comisaría de Mado, en el norte de Misiones, interceptaron a dos cazadores furtivos en las cercanías de una escuela rural. Este operativo se enmarca dentro de una serie de patrullajes preventivos diseñados para afrontar la creciente problemática de la caza ilegal en la región.

Cuando los agentes sorprendieron a los sospechosos en la zona de Colonia Delicia, estos no pudieron justificar su presencia. Durante la inspección, se les confiscó un rifle calibre .22, marca Worning, con 15 municiones, así como un cuchillo tipo puñal de aproximadamente 20 centímetros. Ninguno de los detenidos presentó la documentación correspondiente para la tenencia de este armamento, lo que subraya la urgencia de acciones como esta para desarticular la caza furtiva en la región, que representa una amenaza para la biodiversidad local.

Cazadores, Cazados

Desde la Unidad Regional III resaltaron la importancia de estos operativos para garantizar la seguridad de las familias que residen en zonas aisladas. La presencia policial cerca de una institución educativa fue recibida con alivio por los vecinos. Los detenidos fueron trasladados a la sede policial y están bajo investigación para determinar si están relacionados con otros casos de abigeato registrados en la provincia.

La Importancia de la Coordinación Policial

Las autoridades enfatizaron que el éxito del operativo es un claro ejemplo de la coordinación entre las fuerzas policiales locales y las especializadas en delitos rurales. Combatir la caza furtiva es una prioridad no solo por razones de seguridad, sino también para preservar el equilibrio del ecosistema en el norte de Misiones. Se anunció que las patrullas en Colonia Delicia continuarán con intensidad en los próximos días.

Además, se hizo hincapié en que la colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo los recursos naturales y la seguridad pública. La rápida intervención en este caso evitó un posible peligro para la comunidad educativa local y reafirma el compromiso de la fuerza con la seguridad rural y la convivencia pacífica.

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