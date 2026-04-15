CABA elimina Ingresos Brutos para no profesionales: ¿quiénes se benefician?

La Ciudad de Buenos Aires lanza una revolucionaria medida que eliminará el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para miles de trabajadores independientes, con el objetivo de aliviar la carga fiscal y fomentar el empleo. Con esta iniciativa, más de 140 mil contribuyentes se verán beneficiados.

El Gobierno de la Ciudad, liderado por Jorge Macri, ha decidido eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) para la mayoría de los no profesionales, bajo un esquema que ya abarca a 47 mil contribuyentes. Esta medida busca asistir a trabajadores independientes en su crecimiento económico, eliminando totalmente el tributo para 35 mil personas y ofreciendo una significativa bonificación del 75% a otros 12 mil.

Bonificaciones que Hacen la Diferencia

Las bonificaciones se han diseñado según diferentes categorías tributarias. Así, quienes pertenecen a las categorías A, B y C disfrutarán de un 100% de bonificación, mientras que las categorías D a H tendrán una reducción del 75%. Este enfoque busca disminuir la presión fiscal sobre aquellos que realizan actividad por cuenta propia.

Trabajadores Autónomos en el Radar

El beneficio abarca a un amplio espectro de oficios, incluidos peluqueros, fotógrafos, mecánicos, personal trainers y editores, facilitando un entorno más propicio para el desarrollo de sus actividades.

Acceso Automático y Regularización

Uno de los puntos más destacados de esta política es que el acceso a la bonificación es automático para quienes no tengan deudas fiscales. Sin embargo, se estima que unas 93 mil personas deberán regularizar su situación para beneficiarse de esta medida. La Ciudad ha habilitado una moratoria hasta el 30 de abril para facilitar este proceso.

Un Pasito Adelante en Simplificación Fiscal

Esta eliminación del impuesto es parte de un esfuerzo más amplio para simplificar el sistema tributario de la Ciudad y reducir la presión fiscal general sobre trabajadores independientes. La unificación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos con el Monotributo Nacional también se destaca, permitiendo a más de 200 mil contribuyentes gestionar sus obligaciones en una sola plataforma.

Otras Iniciativas en Marcha

Además de la eliminación del IIBB, el Gobierno porteño implementa otras medidas favorables, como la devolución rápida de saldos a favor en Ingresos Brutos. Hasta ahora se han realizado 24 mil reintegros, beneficiando a PyMEs y comerciantes con un total de más de 34 mil millones devueltos.

Por otro lado, se ha establecido la exención del 100% del ABL para jubilados y pensionados, beneficiando a más de 76 mil personas, y se han habilitado mecanismos que permiten compensar deudas de ABL y Patentes utilizando saldos a favor de Ingresos Brutos.

Nuevas Incentivos para Jóvenes y Personas con Discapacidad

Asimismo, la AGIP ha puesto en marcha bonificaciones especiales para nuevos contribuyentes, jóvenes de entre 18 y 29 años, y personas con discapacidad, lo que representa una reducción de hasta el 100% en los primeros años de actividad.

Las autoridades continuarán trabajando en la devolución de pagos que hayan sido debitados en los primeros meses del año, un proceso que será comunicado a través de canales oficiales.