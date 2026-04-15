Netflix revela el tráiler de la temporada 4 de ‘Envidiosa’: fecha de estreno y detalles del final

La esperada cuarta temporada de Envidiosa se estrenará el 29 de abril, y el nuevo tráiler ha elevado la expectativa entre los fanáticos. La serie, un verdadero fenómeno en la plataforma, promete diez episodios cargados de drama y emociones.

Un viaje turbulento para Vicky

La última temporada dejó a Vicky en una encrucijada emocional tras el final de su tercera entrega. Tras haber intentado encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, se cuestiona si realmente puede sostener lo que desea. Con Matías, su relación parece avanzar, pero surgen inquietudes sobre la maternidad que la acechan cada vez más.

Desafiando la ilusión de estabilidad

A diferencia de la anterior entrega, que mostraba a Vicky intentando encajar en una vida más estructurada, la cuarta temporada desmantela esa ilusión de estabilidad. Combina viejas y nuevas tensiones que llevan a Vicky a confrontar verdades incómodas sobre el amor, la familia y sus expectativas.

Una convivencia caótica

Griselda Siciliani vuelve a dar vida a Vicky, quien da el paso hacia la convivencia con Matías. Sin embargo, esta nueva etapa pronto se convierte en un torbellino, especialmente con la llegada de Bruno, el hijo de Matías. La dinámica familiar experimenta giros inesperados que transforman la cotidianeidad de Vicky.

Inseguridades y crisis personales

El reciente adelanto revela que Vicky se siente en crisis debido a su relación con Bruno. Su convencimiento de que el niño no la acepta se convierte en una obsesión que la desborda. A través de intensas conversaciones con sus amigas y sesiones de terapia con Fernanda, explora sus miedos y ansiedades.

Un dilema emocional constante

Además de lidiar con la compleja relación entre ella y Bruno, Vicky enfrentará la presencia de Nora, la madre del niño, y sus propios fantasmas. Esta situación la llevará a considerar una perspectiva de maternidad hasta ahora desconocida para ella.

Rompiendo las barreras de la terapia

Un giro interesante es que Vicky decide llevar a Matías a su sesión de terapia, un paso que altera la intimidad de su espacio personal y provoca nuevas dinámicas en su relación. Este cambio promete momentos de incomodidad y verdades difíciles de afrontar.

Regresos del pasado y crisis en el entorno

Por si fuera poco, Nicolás, interpretado por Benjamín Vicuña, regresa con un nuevo proyecto que podría cambiar su vida profesional, pero también reabre viejas heridas. Mientras tanto, el entorno de Vicky, entre amigas y familiares, también enfrenta sus propias batallas, subrayando la idea central de que la vida nunca es como se planea.