Ex jefe de IGJ duda que Mahiques combata la corrupción en la AFA

Daniel Vitolo, ex titular de la Inspección General de Justicia, lanzó una fuerte crítica sobre la inacción del Gobierno en las indagaciones relacionadas con la corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En una reciente entrevista, afirmó que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no demuestra interés por esclarecer estos asuntos.

El Llamado de Atención de Vitolo

Vitolo subrayó que la situación es preocupante, enfatizando que parece no haber un compromiso real por investigar las irregularidades en la AFA. “Está claro que no hay mucho interés en investigar a la AFA”, reitera Vitolo, quien ocupó su puesto hasta que Mahiques asumió, reemplazando a Mariano Cúneo Libarona.

Vínculos que Levantan Sospechas

Durante la entrevista en FM 107.9, Vitolo también mencionó que Mahiques tiene lazos directos con la AFA, lo que podría influir en su capacidad para llevar a cabo una investigación imparcial. “El ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA. Es difícil que tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector”, agregó, refiriéndose a la gestión educativa del actual ministro.

Relaciones Comprometedoras

Mahiques, designado por Karina Milei, tiene una relación cercana con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Esta conexión se torna aún más problemática ya que su padre, el camarista Carlos Mahiques, debió separarse de cualquier decisión relacionada con las investigaciones judiciales debido a su participación en la celebración de un cumpleaños en la propiedad de Toviggino.

Acciones Críticas de Vitolo

Durante sus últimos días en la Inspección, Vitolo impulsó una auditoría exhaustiva sobre las finanzas de la AFA, acusando a Claudio Tapia de no presentar los balances requeridos. Ante dichos incumplimientos, la AFA intentó cambiar su sede para evadir las auditorías, un movimiento que fue resistido por la IGJ.

Desenlace de la Auditoría

Vitolo había solicitado la designación de veedores para examinar los estados financieros de la AFA, pero la lenta respuesta de Mahiques y la falta de recursos disponibles impidieron el avance. La renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, uno de los veedores designados, es un claro indicio de la falta de apoyo institucional en el seguimiento de la situación.

Un Futuro Griego

Vitolo no oculta su desilusión al afirmar que fue desplazado debido a su firme posición respecto a la AFA. “No tengo ninguna esperanza en que el ministro de Justicia tenga interés de avanzar con esto”, declaró, recordando que hay 500 millones de dólares que deben ser explicados. Este dinero, recaudado por Javier Faroni, está bajo investigación, pero como advirtió Vitolo, “el expediente quedó cajoneado” y no hay voluntad para abordarlo.