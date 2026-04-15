Mal humor social: 64% cree que la economía ha empeorado

El Descontento Económico en Aumento: Dos Tercios de los Argentinos Sienten que Están Peor que Hace un Año

Una reciente encuesta revela el creciente descontento de la población respecto a la situación económica del país, con cifras alarmantes que reflejan un escenario difícil para millones de argentinos.

Según un estudio realizado entre el 27 y el 31 de marzo de 2026, el 64% de los encuestados evalúa que la economía actual es más desfavorable que hace un año. La confianza en el futuro es escasa y los números son emblemáticos de un desánimo generalizado.

Preocupación Generalizada por la Situación Económica

Este relevamiento, que incluye a 800 adultos de distintas provincias del país, revela una tendencia negativa: el 64% de los participantes considera que su situación económica ha empeorado, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales en comparación al mes anterior. Tan solo el 35% asegura que las cosas han mejorado. El informe de D’Alessio IROL y Berensztein es contundente al afirmar que “la evaluación de la situación económica sigue en caída”, reflejando un malestar que, lejos de ser temporal, se ha convertido en un sentimiento estructural.

Frustración en el Ámbito Personal

Si bien la percepción de la economía en general es negativa, el 67% de los encuestados se siente peor en su situación financiera personal que el año pasado, marcando el récord más alto desde agosto de 2024. Esto evidencia que el deterioro no solo se percibe en términos macroeconómicos, sino que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Entre los votantes de La Libertad Avanza, la percepción positiva ha caído un 4%, mientras que en Fuerza Patria, un alarmante 96% de sus votantes se siente pesimista sobre su situación económica personal.

Previsiones Sin Esperanza de Mejoras

El panorama no es alentador, ya que el 56% de los encuestados cree que la economía seguirá deteriorándose en el próximo año, dejando solo un 41% que espera un cambio positivo. Este escepticismo sugiere que la paciencia social ante el contexto económico tiene límites claros. La promesa de un futuro mejor se diluye, y el reciente monitoreo indica que el malestar social podría transformarse en un desafío serio para el gobierno actual.

La Inflación Regresa al Centro de las Preocupaciones

Uno de los datos más impactantes del estudio es el resurgimiento de la inflación, que ahora preocupa al 60% de la población, colocándola nuevamente en el tercer lugar de los temas más críticos tras una ausencia de diez meses. Este aumento ha sido significativo, pasando del 37% en octubre de 2025 a un considerable 60%. Las preocupaciones sobre la inseguridad y la incertidumbre económica continúan predominando, mostrando una diversidad entre los votantes de distintas fuerzas políticas que revela tensiones profundas.

Una Tensión Que No Se Puede Ignorar