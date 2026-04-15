Un diputado polaco exhibe bandera israelí con esvástica en el Parlamento

Un hecho inesperado sacudió el Parlamento polaco cuando el diputado Konrad Berkowicz mostró un cartel que combinaba la bandera israelí con la esvástica, generando una fuerte reacción en el recinto.

Un acto escandaloso en plena sesión

Durante una discusión sobre el conflicto en Medio Oriente, el legislador del partido Confederación, Berkowicz, afirmó: “Los polacos ya están sintiendo el impacto de los ataques israelíes, pero ¿qué pasa con los niños? Han muerto muchísimos más en Gaza que en toda la guerra en Ucrania”. A continuación, acusó a Israel de utilizar “bombas de fósforo prohibidas” que afectan principalmente a civiles.

Comparaciones controversiales

En medio de su intervención, Berkowicz afirmó que “Israel está cometiendo un genocidio ante nuestros ojos” y llegó a calificar al país como “el nuevo Tercer Reich”, argumentando que su conducta justifica la comparación al presentar una bandera con la esvástica en lugar de la estrella de David. Este acto se llevó a cabo el mismo día de Conmemoración del Holocausto, lo que intensificó la indignación.

Reacciones de la presidencia del Parlamento

El presidente del Parlamento, Wlodzimierz Czarzasty, condenó de inmediato el comportamiento del diputado, subrayando que “no hay justificación para exhibir la esvástica en el Parlamento polaco”. Czarzasty calificó el acto como una violación clara de la autoridad parlamentaria y de los principios del debate democrático.

Consecuencias legales y sanciones

Czarzasty anunció que se considera una moción para sancionar al diputado por su conducta y que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, que podría resultar en sanciones económicas. “Este atentado es inaceptable, especialmente en un día como el de hoy”, añadió el presidente del Parlamento.

Defensa del diputado Berkowicz

En respuesta, Berkowicz defendió su postura argumentando que sus palabras son parte de una verdad que debe ser expuesta. “No me callaré. Ustedes tienen miedo, pero yo seguiré hablando. Comparar la insignia nazi con la bandera de Israel es algo que Israel se ha ganado por completo”, concluyó, afirmando que su mensaje es necesario en la actualidad.