El auge de la derecha entre los jóvenes: recuerdos de infancia que perduran

Joan Manuel Serrat, el querido cantautor español, ha regresado a Mendoza, donde, a sus 82 años, sigue vibrando con la música y la vida. Tras su retiro de los escenarios en diciembre de 2022, Serrat reafirma que todavía tiene mucho por ofrecer.

Homenaje y Reconocimiento en Argentina

El emblemático artista español llegó a Argentina para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo, un reconocimiento a su profundo impacto en la cultura iberoamericana y su compromiso con la libertad y la diversidad cultural.

Un Viaje Nostálgico

Su viaje comenzó en Buenos Aires, donde se reunió con amigos, antes de dirigirse a Mendoza. Allí, fue homenajeado con un concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNCuyo, junto al coro de cámara y los talentos locales Gabriela Fernández y Nahuel Jofré. Bajo la dirección de Tobías Volkmann, se interpretaron grandes clásicos del repertorio latinoamericano.

Reflexiones de un Trotamundos

Durante una charla con la prensa mendocina, Serrat se describió como «un trotamundos» y expresó cómo regresar a Argentina es como volver a un lugar donde fue inmensamente feliz. Su agradecimiento por la oportunidad de reconectar con su público fue evidente.

Recuerdos y Reflexiones

El artista compartió su tristeza por la falta de figuras como Quino y habló sobre sus amigos, como Mercedes Sosa y César Isella. Su tono amable y reflexivo revela la alegría que siente por el inminente nacimiento de sus nietas. Habló también sobre su relación con la tecnología y el impacto que tiene en la sociedad moderna.

La Situación Actual de Argentina

Al analizar el contexto argentino, Serrat comentó que los problemas del país no son aislados, sino parte de un fenómeno global más amplio. Expresó su preocupación por las tendencias hacia la derecha en muchos países, resaltando la importancia de defender las libertades democráticas, que considera vitales en este período de incertidumbre.

Compromiso Social y Crítica Constructiva

El cantautor instó a la población a desconfiar de aquellos que se muestran apolíticos y a mantenerse activos en la defensa de sus derechos. Refiriéndose a la situación laboral en Argentina, describió el panorama como desfavorable para la clase trabajadora y lamentó las dificultades que enfrentan los jubilados.

Un Nuevo Comienzo en la Tierra del Vino

En una ceremonia especial, Serrat recibió su reconocida distinción el viernes 13 de marzo. Fue sorprendido con una serenata de guitarras cuyanas y, en un tono festivo, prometió escribir una canción sobre el vino, a pesar de su larga carrera sin homenajear adecuadamente este noble fruto.

Una Conexión Profunda con la Infancia

Durante el evento, una nieta de inmigrantes catalanes le dio la bienvenida en su lengua materna, evocando recuerdos entrañables de su infancia. Serrat reflexionó sobre la importancia de mantener viva la esencia de su niñez, mostrando que siempre será una parte fundamental de su ser.

Así, Joan Manuel Serrat se despide de Mendoza, dejando en alto su legado musical y una profunda conexión emocional con sus raíces y su público. Su arte y reflexiones continúan resonando y recordándonos la riqueza de la cultura y la importancia de la libertad.