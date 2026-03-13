Dólar: Cierre del viernes 13 de marzo

¿Quieres estar al tanto de las últimas cifras del mercado cambiario? Aquí te brindamos un resumen completo de cómo cerró el dólar en sus distintas modalidades este 13 de marzo.

Cierre del Dólar Blue

El dólar blue se situó hoy en el mercado paralelo a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, mostrando una leve estabilidad en su cotización.

Dólar Oficial: Últimas cifras

En la jornada de hoy, el Banco de la Nación Argentina (BNA) registró que el dólar oficial cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, reflejando la constante dinámica del mercado cambiario.

Cotización de Dólares Financieros

Dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, culminó su jornada en $1.415,20 para la compra y $1.461,90 para la venta, manteniendo su tendencia de los últimos días.

Cierre del Dólar Blue, 13 de marzo

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

Hoy, el dólar contado con liquidación (CCL) terminó su cotización en $1.461,90 para la compra y $1.462,60 para la venta, reflejando un panorama similar al de días anteriores.

Dólar Cripto

En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto se mantuvo estable en $1.462,50 para la compra y $1.462,60 para la venta.

Dólar Tarjeta

El índice del dólar tarjeta, utilizado para las transacciones realizadas con tarjetas en el exterior, cotiza hoy a $1.846.

Riesgo País

El riesgo país, que mide la diferencia en tasas de bonos entre Argentina y Estados Unidos, se posicionó en 577 puntos básicos en el día de hoy, evidenciando la percepción del mercado sobre la economía local.