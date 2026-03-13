Suben los precios del transporte en el AMBA: ¿Cuánto costará el boleto mínimo desde el lunes 16 de marzo?

Desde el 16 de marzo, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán un ajuste en el costo del boleto de colectivos, impactando en la economía de millones de pasajeros que dependen del transporte público.

La Secretaría de Transporte anunció un incremento del 7,6% en el precio del boleto, llevando el costo mínimo a $700 para las líneas de jurisdicción nacional. Esta decisión se toma en el contexto de un sistema que enfrenta crecientes costos operativos y una inflación que afecta a todos los sectores.

Detalles del Aumento

El ajuste tarifario afecta tanto a los micros que circulan en la Ciudad de Buenos Aires como en su conurbano, donde se concentra la mayor cantidad de pasajeros del país. A partir de la fecha mencionada, el boleto mínimo aumentará a $700 para viajes de hasta 3 km, con un costo adicional para aquellos que utilizan la tarjeta SUBE sin registrar, que será de aproximadamente $1.113.

Cuánto pagarás por tu viaje

Los nuevos valores de los boletos se segmentan según la distancia:

0 a 3 km: $700

3 a 6 km: $779,78

6 a 12 km: $839,86

12 a 27 km: $899,99

Más de 27 km: $959,71

Impacto en el Usuario

Este incremento, en conjunto con otros ajustes en el transporte público, puede suponer un considerable gasto adicional para los hogares del AMBA, especialmente aquellos que requieren múltiples traslados diarios. Según expertos en movilidad, estas subas podrían inducir un cambio en los hábitos de traslado, promoviendo el uso compartido de vehículos o el aumento en la demanda de trenes y subtes, que también han recalibrado sus tarifas recientemente.

Consideraciones para los Usuarios

Los que viajan con la tarjeta SOCIAL tendrán un costo menor, pero los ajustes continuos plantean un desafío significativo para el presupuesto familiar. Con un sistema de tarifas escalonadas, los pasajeros tendrán que adaptarse a esta nueva realidad en la movilidad urbana.