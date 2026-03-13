EE.UU. califica de «desfigurado» al nuevo líder de Irán y ofrece $10 millones por información sobre él.

EE.UU. Intensifica Operaciones Aéreas Contra Irán Tras Heridas del Nuevo Líder

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció un significativo incremento en los ataques aéreos sobre Teherán, destacando la grave situación del recientemente nombrado ayatollah Mojtaba Khamenei.

El Ataque que Cambió el Juego

Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, Hegseth afirmó que la primera ofensiva aérea ha sido devastadora para el régimen islámico. Según declaraciones del funcionario, Khamenei, el nuevo líder supremo, se encuentra «herido y probablemente desfigurado» tras los bombardeos que destruyeron su lugar de residencia en Teherán, donde también fallecieron varios altos mandos y familiares cercanos.

Recompensas por Información Clave

Horas después, el gobierno de EE.UU. lanzó una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero de Khamenei y otros 10 altos funcionarios del gobierno iraní. “Estas personas son responsables de organizar actos de terrorismo global”, resaltó el Departamento de Estado. La información puede ser proporcionada anónimamente a través de plataformas seguras como Tor y Signal.

La Salud de Khamenei: Rumores y Confirmaciones

Las especulaciones sobre la salud del líder iraní han crecido. Funcionarios han comentado que Khamenei, de 56 años, presenta heridas en las piernas y está en un lugar resguardado, con acceso limitado a comunicarse para evitar ser localizado.

Un Mensaje de Desafío

A pesar de su estado, Khamenei envió un mensaje por vía televisiva, defendiendo el uso estratégico del estrecho de Ormuz para presionar a sus adversarios y anunciando que continuarán los ataques contra las naciones árabes del Golfo Pérsico.

El Impacto de las Operaciones Militares

El secretario de Guerra destacó que desde el inicio de la guerra, más de 15,000 objetivos han sido atacados por fuerzas estadounidenses e israelíes. Esta estrategia, asegura Hegseth, busca desmantelar las capacidades militares de Irán a un ritmo inédito.

El Bloqueo del Estrecho y el Precio del Petróleo

La situación en el estrecho de Ormuz, crucial para la navegación del petróleo, ha llevado a un aumento en los precios del crudo, superando los 100 dólares por barril. Hegseth reafirmó que EE.UU. no permitirá el bloqueo por parte de Irán y mantiene diversas estrategias para abordar la cuestión nuclear iraní.

Una Crisis Energética en el Horizonte

A medida que las tensiones continúan y el conflicto se intensifica, las preocupaciones sobre una crisis energética global son cada vez mayores. El presidente Donald Trump enfatizó la primacía de prevenir que Irán adquiera armas nucleares, aún a costa de los precios del petróleo.

Agencias AFP y Reuters.