Fundador de Binance cuestiona su propia fortuna millonaria

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, reacciona ante las estimaciones de Forbes sobre su patrimonio, cuestionando su precisión debido a la naturaleza volátil de las criptomonedas.

Changpeng Zhao, conocido como CZ, ha expresado su desacuerdo con la reciente estimación de Forbes que lo coloca entre los más ricos del mundo, con una fortuna cercana a los 110.000 millones de dólares. El empresario ha señalado que las fluctuaciones en el mercado cripto afectan las valoraciones, lo que hace que tales rankings sean inexactos.

La Crítica de CZ a Forbes

Conforme al ranking de multimillonarios de Forbes, Zhao ocupa el 17º puesto a nivel global, gracias a su participación en Binance, el intercambio de criptomonedas más importante del mundo en términos de volumen de operaciones. Sin embargo, CZ ha cuestionado la metodología utilizada por la revista, afirmando que las estimaciones se basan en supuestos sobre el valor de sus activos digitales. “Las cifras pueden variar drásticamente en cortos períodos de tiempo”, añadió.

La Volatilidad del Mercado Cripto

Zhao subrayó que las listas de multimillonarios a menudo dependen de cálculos aproximados que no reflejan la naturaleza dinámica del ecosistema cripto, donde los precios y la liquidez pueden cambiar rápidamente. Esto lleva a la posibilidad de que su fortuna sea sobrestimada o incluso incorrecta.

Variedad en las Estimaciones de su Patrimonio

La controversia se da en un contexto donde el patrimonio de Zhao ha mostrado fuertes variaciones. En los últimos años, diferentes medios han colocado su riqueza en un rango de 60.000 a 90.000 millones de dólares, ilustrando la dificultad para calcular el valor en un mercado tan inestable como el de las criptomonedas.

Un Empresario Transformador

Fundador de Binance en 2017, Zhao ha sido fundamental en el desarrollo de esta plataforma, que se ha consolidado como un pilar del mercado de criptomonedas en menos de un año. Su crítica ha resurgido el debate sobre cómo se valoran las fortunas en el sector cripto y la efectividad de las métricas tradicionales en un mercado tan volátil y opaco.