El auge de los Bots de IA en la Blockchain de Polygon

La red Polygon da un paso gigantesco en el ámbito de la inteligencia artificial al implementar el ERC-8004, un estándar que permite a los agentes de IA operar con autonomía y una identidad confiable.

Polygon ha integrado el estándar ERC-8004, diseñado para brindar a los agentes de inteligencia artificial la capacidad de operar con identidades y reputaciones verificables.

Gracias a esta nueva implementación, los bots de IA pueden trabajar en Polygon sin la necesidad de intermediarios, lo que asegura una trazabilidad completa y reglas definidas en cuanto a identidad y autorización.

El término ERC significa «Ethereum Request for Comments», y se refiere a un conjunto de normas que regulan el funcionamiento de ciertos tokens o aplicaciones dentro del ecosistema de Ethereum. Un ejemplo conocido es el ERC-721, utilizado para los NFT.

Según el explorador 8004scan, actualmente hay casi 23.000 agentes de IA activos bajo este estándar en Polygon. Esto representa un aumento del 53% desde el 30 de enero, cuando se registraron 15.000 agentes en Ethereum.

El ERC-8004 establece una normativa clara para la creación, identificación y coordinación de agentes de IA dentro de Ethereum y sus cadenas relacionadas, asegurando que sean verificables y que su reputación se mantenga a lo largo del tiempo.

Agentes Fiables en el Mundo de Polygon

Esto implica que los usuarios pueden interactuar con agentes dignos de confianza que operan en diversos sectores dentro de la cadena de bloques.

Ejemplo Destacado: Minara AI

Un claro ejemplo es Minara AI, reconocido como el agente con mejor reputación según 8004scan. Este bot se especializa en trading automatizado, análisis de datos de mercado y generación de reportes en lenguaje natural.

Además, otros agentes ofrecen servicios de gestión de portafolios y ejecución de estrategias automáticas, como la compra o venta de criptomonedas bajo condiciones previamente establecidas.

La introducción del ERC-8004 en Polygon amplía las capacidades de los bots de IA más allá de Ethereum, permitiendo que estas herramientas operen en una capa más rápida y económica de la red.

Esto refuerza la idea de agentes autónomos en blockchain, capaces de actuar de manera independiente, segura y con un historial que se puede verificar.

Para desarrolladores y entusiastas de las criptomonedas, el ERC-8004 representa una gran oportunidad para automatizar transacciones, desarrollar nuevos servicios y mejorar la interacción con aplicaciones descentralizadas.

Con esta iniciativa, Polygon se posiciona en la vanguardia de la integración de la IA en blockchain, uniendo eficiencia, autonomía y confianza dentro del ecosistema cripto.