Gobierno impone conciliación obligatoria y detiene paro de La Fraternidad

El Gobierno Evita una Crisis Ferroviaria: Conciliación Obligatoria Suspende Paro de Trenes

El temor a un día sin trenes se ha disipado momentáneamente. Gracias a la intervención del Gobierno Nacional, se ha logrado suspender el paro de 24 horas anunciado por el sindicato de La Fraternidad.

Medida de Conciliación Obligatoria

La Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria este miércoles en el conflicto que enfrenta a La Fraternidad con las empresas ferroviarias. Con esta acción, el paro que debía comenzar a las 00:00 de este jueves ha quedado en suspenso, permitiendo que los servicios continúen operando normalmente mientras se inicia un nuevo proceso de negociación.

Detalles de la Conciliación

Esta resolución se fundamenta en la Ley Nº 14.786 e instaura un período de conciliación de 15 días hábiles, el cual puede extenderse por cinco adicionales. Durante este tiempo, tanto el sindicato como las empresas deben regresar a la situación anterior al conflicto, buscando evitar una interrupción del servicio público.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

Malestar en el Sindicato

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, ha expresado su rechazo a las propuestas del Gobierno, calificándolas de insuficientes. «Nos ofrecieron lo mismo: apenas variaron centésimas para el próximo trimestre», comentó a Radio Mitre. Con la inflación en aumento, el sindicato estima que los trabajadores han visto una reducción de su poder adquisitivo del 56% desde el inicio de esta gestión.

Disparidad en Expectativas Salariales

El principal desafío para alcanzar un acuerdo parece ser la discrepancia salarial. Mientras el Gobierno propone aumentos escalonados de poco más del 1% mensual, Maturano exige un incremento inmediato del 18% más la inflación correspondiente. Actualmente, un maquinista con una década de antigüedad percibe cerca de $1.500.000, mientras que el sindicato demanda un mínimo de $2.200.000 para considerar el salario equitativo.

Perspectivas del Gobierno

Desde la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero ha tratado de mitigar el conflicto, argumentando que la sociedad no aceptará más medidas de fuerza como punto de partida para las negociaciones. La intención del Gobierno es que las partes logren llegar a un acuerdo antes de que finalice la conciliación, aunque de no ser así, el gremio podría retomar su plan de lucha.

Impacto del Aplazamiento

La conciliación obligatoria obliga a las empresas, entre ellas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas, Metrovías y Ferrovías, a no tomar represalias, mientras que el sindicato debe cesar cualquier acción directa. Durante este período, el Estado supervisará las reuniones con el fin de fomentar un acercamiento, imponiendo sanciones a quienes rompan el pacto.

La intervención del Gobierno refleja una presión por mantener la movilidad de millones de usuarios y un interés en no comprometer el equilibrio fiscal, a pesar de los desafíos existentes en la negociación.