Eugenia Muzio: «El IPC se mide de acuerdo al peso del gasto»

La reciente decisión del INDEC de postergar la implementación de su nueva metodología de medición de la inflación ha desatado un intenso debate político y económico en el país.

La controversia surgió tras el anuncio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de mantener en enero el sistema de medición previamente establecido. La periodista y experta en economía Eugenia Muzio destacó que esta decisión no tomó por sorpresa a nadie, ya que se había anticipado desde octubre. Sin embargo, su postergación ha suscitado múltiples reacciones que inquietan tanto a analistas como a la población.

Cambio en la Metodología: Lo Que Realmente Importa

Muzio mencionó que el cambio en la metodología se centró en las ponderaciones de la canasta que se utiliza para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). «Ahora se incluyen servicios que reflejan consumos más actualizados de los hogares», explicó la periodista. Según su análisis, esto significa un enfoque más ajustado a la realidad del gasto diario de los ciudadanos.

Servicios y Tarifas en el Centro del Debate

Dentro de la nueva canasta, los recursos energéticos y servicios financieros, como luz, gas y transporte, cobran mayor relevancia. «Estos elementos no estaban considerados en las canastas de años anteriores», añadió Muzio, enfatizando que su inclusión es vital para una representación más fiel de la economía actual.

En cuanto a las proyecciones de inflación, la consultora PxQ estima que la variación en enero podría alcanzar un 3%, impulsada principalmente por los incrementos tarifarios registrados en provincias a principios de febrero. Por su parte, otra consultora, Equilibra, proyecta una cifra más baja de apenas 2,2%, lo que refleja las diferencias en la ponderación de los distintos rubros, sobre todo en alimentos.

Consecuencias en el Poder Adquisitivo y la Pobreza

El impacto de estas modificaciones no se limita únicamente al cálculo de la inflación. Muzio destacó que existe un efecto colateral en índices clave como salarios y tasas de pobreza. Un análisis reciente de PxQ sugiere que con la nueva metodología, la inflación podría ser un 5,5% inferior a los números de noviembre, lo que acentuaría la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos.

Debate Abierto sobre la Canasta de Pobreza

A pesar de que el INDEC aún no ha oficializado el cambio en la canasta de pobreza, la discusión persiste. Muzio subrayó la relevancia de utilizar datos actuales y recordó que hace años se debate la efectividad de medir la pobreza con una canasta de 2004, dado que se dispone de una más reciente de 2017-2018.

Credibilidad del INDEC: Un Pilar Fundamental

Finalmente, Muzio consideró que, aunque el impacto inmediato en los mercados pueda ser moderado, la credibilidad del INDEC es crucial para la institucionalidad y la gobernabilidad en Argentina. «Es un aspecto que no podemos pasar por alto en el análisis económico», concluyó.