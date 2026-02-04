Chofer pierde los estribos y deja colectivo a la deriva tras pelea con un pasajero

Pelear en Plena Avenida: Un Chofer y un Pasajero protagonizan un Conflicto en el Colectivo

Una violenta confrontación entre un chofer de colectivo y un pasajero en el barrio de Flores se convirtió en una escena impactante que pudo haber terminado en tragedia.

El sábado 25 de enero, cerca de las 23:15, un colectivo de la línea 113, que conecta San Justo con Belgrano, transitaba por la avenida Rivadavia. Todo parecía tranquilo hasta que un pasajero se dirigió al conductor de manera agresiva.

El Inicio del Conflicto

Las imágenes de las cámaras de seguridad del vehículo revelan cómo el pasajero increpa al chofer justo antes de entrar en el barrio de Flores. En un giro inesperado, el conductor abandona su asiento para enfrentarse al pasajero en plena avenida.

El Peligro de la Situación

La pelea ocurrió en un semáforo en rojo para los autos que circulaban por Rivadavia, pero con luz verde para aquellos en sentido opuesto. En medio de la reyerta, el colectivo quedó descontrolado, casi colisionando con dos vehículos y una moto que quedaron a su paso.

Intervención Policial y Detenciones

En un lapso de quince segundos, el chofer regresa a su puesto y logra detener el colectivo, mientras que varios pasajeros, asustados, deciden descender. Con la llegada de la Policía de la Ciudad, se desatan diferentes versiones: el pasajero, aparentemente ebrio, asegura haber sido agredido, mientras que el conductor sostiene que actuó en defensa propia. Ambos son arrestados.

Consecuencias para el Chofer