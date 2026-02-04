Marles Defends Herzog Visit, Confident in Security Measures: Australia Politics Live

La situación en el pueblo de Daly River se ha vuelto crítica, obligando a la evacuación de sus 450 habitantes debido a un inminente desbordamiento del río. Las autoridades advierten sobre la subida de los niveles de agua, que podrían superar los 14 metros.

Declaración de Emergencia en Daly River

La reciente declaración de emergencia ha puesto en alerta a los residentes de Daly River, en el Territorio del Norte, donde las inundaciones amenazan con desbordar el río que cruza la localidad. La Oficina de Meteorología emitió una advertencia el día de ayer, lo que llevó a las autoridades a actuar con rapidez.

Evacuación de los Residentes

En una conferencia de prensa, el Superintendente David Moore aseguró que la seguridad de los ciudadanos es la prioridad. “Las evacuaciones son siempre nuestra última opción”, afirmó, mientras se coordinaba el traslado de los residentes a un refugio de emergencia en Darwin.

Pronóstico de Inundaciones

Las proyecciones indican que se esperan inundaciones moderadas en la tarde del miércoles, con un posible aumento significativo durante el fin de semana. Según informes recientes, el nivel del agua en la estación de policía de Daly River alcanzaba los 12.74 metros a las 11:45 AM hora local.

Otras Medidas de Seguridad

Las autoridades instan a la población a permanecer en alerta y seguir las directrices que emitan, recordando que las medidas de evacuación están diseñadas únicamente para salvaguardar la vida de todos.