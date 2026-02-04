Conflictos en la marcha por los jubilados frente al Congreso

En un clima de creciente indignación, la marcha por los derechos de los jubilados en el Congreso se tornó violenta con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Federal.

Durante la protesta, se registraron incidentes que incluyeron el uso de gas pimienta por parte de la policía, a medida que algunos manifestantes arrojaban agua, palos y yerba. Las tensiones se elevaron rápidamente, resultando en la detención de varios manifestantes, entre ellos el Padre Paco, conocido defensor de los derechos sociales.

Detenciones y liberaciones en medio del caos

A través de imágenes compartidas por medios locales, la escena muestra a la policía en medio de una serie de forcejeos y empujones, culminando con la detención del Padre Paco. Según fuentes informadas, el sacerdote permaneció aproximadamente una hora en un camión policial en la intersección de Combate de los Pozos y Alsina, hasta que diputados de Unión por la Patria intervinieron para solicitar su liberación.

Confusión y descontento

En declaraciones a LA NACIÓN, el legislador Eduardo Valdés informó que, si bien la intervención policial inicial había presentado cargos en contra del sacerdote, la fiscalía desestimó la acusación y ordenó su liberación. Sin embargo, poco después su situación se complicó nuevamente al regresar a la manifestación, donde fue aprehendido una vez más por razones aún no aclaradas.

Se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal

Permanecen las tensiones y la confusión

Fuentes de la Policía Federal confirmaron que cuatro manifestantes continuaban demorados tras los incidentes. En un video viralizado, se observó a un hombre en sillas de ruedas enfrentando verbalmente a un policía, mientras que en otro, un hombre con muletas es detenido tras desmayarse durante la marcha.

Manifestantes asisten a un hombre que se descompensó en la marcha

Ante la aglomeración de manifestantes que intentaban avanzar, las fuerzas de seguridad establecieron un cordón policial para intentar controlar la situación. Tras varios minutos de tensión, lograron estabilizar el ambiente, aunque el descontento entre los asistentes se mantuvo presente.