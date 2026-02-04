Xcode se Actualiza: Integra Claude y OpenAI

La última actualización de Xcode integra herramientas de IA que transforman la forma de programar. Descubre cómo estas innovaciones facilitarán la labor de los desarrolladores.

Apple ha lanzado Xcode 26.3, su entorno de desarrollo para iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos, ahora equipado con avanzadas herramientas de codificación basadas en inteligencia artificial. Esta actualización promete revolucionar el modo en que los programadores crean aplicaciones.

Con esta versión, los desarrolladores pueden utilizar Claude de Anthropic y Codex de OpenAI directamente desde el IDE, facilitando el análisis de proyectos, la modificación de código y la ejecución de pruebas automáticas que permiten detectar errores de manera eficiente.

Novedades de Xcode 26.3

La versión Release Candidate de Xcode 26.3 ya está disponible para los desarrolladores registrados y pronto se lanzará en el App Store. Esta funcionalidad se suma a las capacidades introducidas en Xcode 26, que ya ofrecía soporte para asistentes conversacionales como ChatGPT y Claude.

Los nuevos agentes de IA pueden realizar flujos de trabajo completos, accediendo además a la documentación más reciente de Apple, lo cual asegura el cumplimiento de buenas prácticas de desarrollo.

Cómo Utilizar las Nuevas Herramientas de IA

Para acceder a estas herramientas, los desarrolladores deberán descargar los agentes desde Xcode, conectando sus cuentas de IA o ingresando una clave de API. Es posible elegir entre varios modelos, como GPT-5.2-Codex o GPT-5.1 mini.

Apple ha destacado que estos agentes operan de manera óptima gracias al Model Context Protocol (MCP), que permite a Xcode exponer sus funciones internas y simplificar tareas como la gestión de archivos, vistas previas y el acceso a documentación actualizada.

Los desarrolladores mantienen un control total sobre su labor, ya que cada modificación realizada por el agente se registra como un «hito», permitiendo regresar a un estado anterior si es necesario.

Además, Apple lanzará talleres interactivos para brindar a los desarrolladores la oportunidad de aprender a utilizar la codificación asistida por IA mientras trabajan en su propia copia de Xcode.

Optimización del Proceso de Desarrollo

Los agentes diseñados por Apple estructuran las tareas en pasos claros, aplican cambios y validan que el código funcione sin inconvenientes. Si surgieran errores, el sistema está capacitado para repetir el procedimiento y corregirlos de manera automática.

Estas innovaciones subrayan el compromiso de Apple por hacer que la programación asistida por IA sea más transparente, segura y accesible tanto para programadores experimentados como para aquellos que se están iniciando en el mundo del desarrollo.