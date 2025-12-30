El aumento de remesas de hondureños en EE.UU. por temor a la deportación

Tras un año de sacrificios y esperanzas, Elías Padilla enfrenta la incertidumbre de las políticas migratorias de EE.UU. que lo obligan a reconsiderar su viaje al norte.

Un sacrificio constante por un futuro mejor

Desde hace más de un año, Elías Padilla, conductor de Uber en Tegucigalpa, ha estado ahorrando cada centavo para emprender su viaje hacia Estados Unidos. Sin embargo, la llegada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las zonas donde residen inmigrantes en EE.UU. lo ha hecho replantear su decisión.

Desafiando la difícil realidad

Elías ha enfrentado jornadas agotadoras, donde sus ganancias pueden caer a tan solo $12 en un día de trabajo. Aunque su sueño es enviar remesas a su familia en Honduras, el miedo y la incertidumbre provocados por la rígida política migratoria de Donald Trump ahora lo mantienen en una encrucijada.

Un entorno de miedo y preocupación

«Los inmigrantes indocumentados son tratados como criminales», comenta Elías. Las imágenes de personas arrestadas y llevadas a centros de detención han tenido un impacto profundo en su motivación. «Un conductor de Uber en EE.UU. podría ganar lo que yo obtengo en un día en solo una hora», dice, añadiendo que las remesas serían su principal motivación para cruzar la frontera.

La esperanza en un nuevo gobierno

Con la reciente elección presidencial en Honduras, Elías ha decidido esperar. «Voy a ver cómo cambian las cosas. Ojalá sea para mejor», afirma con cautela. Su historia refleja la lucha de muchos immigrants, que se enfrentan no solo a la inestabilidad económica en su país, sino también a un clima hostil en el norte.

Remesas: Un salvavidas para Honduras

A pesar de la desalentadora situación, las remesas enviadas a Honduras están experimentando un aumento sin precedentes. Entre enero y octubre de este año, las remesas crecieron un 26% en comparación con el año anterior. Los hondureños indocumentados están enviando más dinero que nunca, como un intento de proteger a sus familias en medio de la incertidumbre.

Una industria clandestina en declive

El impacto de la política migratoria también se ha sentido en el tráfico de personas. Jimmy, un excoyote que ha tomado decisiones difíciles frente a la escasez de clientes, menciona que los precios han aumentado drásticamente debido al riesgo creciente. «Algunos todavía logran eludir el sistema, pero muchos no pueden pagar lo que piden».

La lucha continúa

A pesar de la desalentadora realidad que enfrentan, muchos como Elías sienten que sus planes no han terminado, solo se han postergado. El temor a ser atrapados en redadas migratorias no ha podido acabar con sus sueños de un futuro mejor.