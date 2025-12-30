Fin de Año y Salud Mental: Córdoba Fortalece su Red de Apoyo

La Municipalidad de Córdoba lanza un innovador servicio de escucha y orientación en salud mental y adicciones, disponible todo el año, para acompañar a quienes enfrentan dificultades emocionales, especialmente durante las festividades.

La Municipalidad de Córdoba pone a disposición de sus habitantes un servicio gratuito de atención en salud mental y adicciones, disponible las 24 horas y todos los días del año. Este servicio es especialmente relevante para quienes, al final del ciclo anual, pueden experimentar angustia, tristeza o crisis personales. Los ciudadanos pueden hacer uso de esta línea no solo para consultarse a sí mismos, sino también para apoyar a familiares y amigos que lo necesiten.

Fin de Año: Una Carga Emocional

El cierre del año simboliza un momento de reflexiones, lo que a menudo intensifica las emociones y la sensación de vulnerabilidad. Según el sistema de salud municipal, cada persona vive estas fechas de manera única. No todos cuentan con redes de apoyo o deseos de celebrar, lo que hace aún más necesario validar las emociones y brindar acceso a recursos de ayuda.

Un Compromiso en Salud Mental desde 2019

Lucas Torrice, Subsecretario de Salud Mental y Adicciones, destaca que desde 2019 la ciudad ha desarrollado una política integral en esta área. «Antes no había un enfoque claro en salud mental y adicciones, pero ahora contamos con una red compuesta por nueve espacios de prevención y asistencia«, apuntó. En este marco, ya se está construyendo un décimo centro, junto con un área de internación en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias.

Línea Teléfono Gratuita para Emergencias

La línea 0800 888 5555, establecida en septiembre de 2024, funciona como una extensión del Observatorio de Salud Mental y Adicciones. Torrice enfatizó que está operativa las 24 horas, atendida por profesionales capacitados, con un 15% de las llamadas del primer año tratándose de situaciones de urgencia. En estos casos, se coordinan acciones con el servicio de emergencia 107 y hospitales.

La Presión Psicológica Durante las Fiestas

La Directora de Salud Mental Comunitaria, Clara Gutiérrez, explica que diciembre es un mes que puede incrementar la presión psicológica. “Culturalmente, se nos invita a hacer un balance, lo que puede no impactar de la misma manera en todos”, dijo. Esta expectativa puede llevar a la angustia, la culpa o al deseo de buscar ayuda.

Aumento en las Consultas de Salud Mental

Gutiérrez informa que los meses de noviembre, diciembre y enero son particularmente sensibles en cuanto a demanda. Se han recibido consultas de personas de diversas edades, con un predominio del 70% de mujeres. Más de la mitad de las llamadas (53%) se han registrado por situaciones personales, incluidas crisis vitales y pensamientos suicidas.

Enfoque en el Apoyo Comunitario

Desde el sistema de salud, se enfatiza que cada caso es tratado de manera individualizada. “La internación es el último recurso, se priorizan las estrategias ambulatorias, tanto individuales como grupales”, afirmó Gutiérrez. Además, puso de relieve la importancia de las actividades que refuerzan los vínculos sociales.

El Impacto de las Redes Sociales

Gutiérrez también advirtió sobre el papel de las redes sociales, que pueden exacerbar las expectativas sobre cómo deberían vivirse las fiestas. “A menudo, estas imágenes idealizadas pueden chocar con la realidad, aumentando la presión y el malestar”, enfatizó.

Para quienes experimenten malestar o crisis, se recuerda que la línea 0800 888 5555 está siempre disponible, incluso durante las festividades. Además, aunque los centros municipales reanudarán atención presencial en sus horarios habituales, se aconseja acudir al hospital más cercano en situaciones urgentes.