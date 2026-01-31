El Banco Central adquiere US$ 1.157 millones en dólares en enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha realizado una importante compra de divisas, fortaleciendo sus reservas. ¿Qué implicaciones tiene este movimiento en el contexto económico actual?

Operaciones Recientes del BCRA

El Banco Central cerró el 30 de enero con la compra de US$23 millones, logrando un total de reservas internacionales brutas de US$44.502 millones. Este incremento se ha manifestado en las últimas 20 ruedas, donde la entidad adquirió US$1.157 millones desde el comienzo del año.

Tras la notable adquisición, se reportó un ligero descenso de US$1.738 millones en las reservas brutas debido a movimientos bancarios típicos de fin de mes. Esta tendencia es común y suele revertirse al inicio del siguiente mes.

Análisis de la Reserva de Divisas

El economista Federico Machado explicó que para calcular las reservas netas, se descuentan pasivos del BCRA, incluyendo encajes de depósitos en dólares y swaps con otros países. Al respecto, Machado precisó que la deuda con el Banco de Pagos Internacionales suma US$2.600 millones, lo que contribuye a una imagen más realista de las reservas netas.

Factores que Afectan las Reservas

A medida que el Banco impulsa su esquema de compra de reservas, se deben considerar circunstancias estacionales que podrían limitar este proceso en los meses siguientes. Según Machado, es probable que la acumulación sea más fuerte durante el primer semestre del año.

Nuevas Políticas Cambiarias del BCRA

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustarán según la inflación. El BCRA ha implementado un sistema destinado a adquirir divisas de forma controlada, con un límite que no debe exceder el 5% del volumen total operado en el mercado cambiario.

De acuerdo con estimaciones oficiales, las compras de divisas podrían oscilar entre US$10.000 millones y US$17.000 millones en 2026, dependiendo del nivel de remonetización de la economía.

Impacto en el Riesgo País

El riesgo país cerró enero por debajo de los 500 puntos, mostrando una reducción del 13% desde el inicio del mes. Este descenso se atribuye a la nueva política del gobierno de Javier Milei, orientada a fortalecer las reservas internacionales.

El indicador de riesgo país registró un notable descenso, con la expectativa de que los mercados validen la sostenibilidad de la acumulación de reservas a largo plazo. Sin embargo, los analistas advierten que factores económicos como la actividad y la recaudación fiscal serán claves para el futuro.