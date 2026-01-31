Lola Abraldes y Mateo Belmonte de ‘Margarita’ elogian a Cris Morena como una gran profesional

Los protagonistas de "Daisy" y "Rey", que pronto regresarán con una nueva temporada en HBO MAX, compartieron detalles sobre su experiencia en esta exitosa producción.

Una Colaboración Fructífera

En una entrevista llevada a cabo por Diego Suárez Mazzea, los talentosos actores Lola Abraldes y Mateo Belmonte destacaron la invaluable experiencia de trabajar junto a la renombrada productora detrás del proyecto. «Aprendemos algo nuevo cada día. Es un verdadero lujo compartir este viaje profesional», aseguraron.

Más Que Compañeros

El conductor de NET TV, Diego Moranzoni, reveló que la química entre Abraldes y Belmonte va más allá de la pantalla: «Son pareja, aunque no pueden confirmarlo por contrato». Esta revelación ha suscitado una serie de especulaciones sobre lo que podría haber detrás de su estrecha relación.

Un Nuevo Capítulo en Sus Carreras

Con el estreno de la segunda temporada a la vista, ambos actores se muestran entusiasmados por las nuevas historias que darán vida. «No solo trabajamos juntos, también nos apoyamos mutuamente en este proceso creativo», añadieron, subrayando la confianza y complicidad que existe entre ellos.

Un Reconocimiento al Talento

A lo largo de la charla, no dudaron en reconocer a Cris Morena como una figura clave en sus desarrollos profesionales. «Es una gran profesional y nos ha guiado increíblemente», señalaron, evidenciando su admiración por la productora que ha marcado un hito en la televisión argentina.