El Banco Central adquiere US$ 214 millones, su mayor compra de divisas en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue fortaleciéndose en el mercado cambiario, habiendo adquirido US$ 214 millones recientemente, lo que eleva sus reservas internacionales brutas a US$ 45.307 millones, un incremento de US$ 75 millones en comparación con el día anterior.

En un marco de continuo crecimiento, el BCRA realizó adquisiciones de reservas durante las últimas 27 jornadas, acumulando **un total de US$ 1.906 millones desde el inicio del año**. Solo en febrero, las compras alcanzan los **US$ 749 millones**. Según el análisis del economista Federico Machado, las Reservas Netas se encuentran actualmente en **-US$ 532 millones**.

Nuevo Sistema de Bandas Cambiarias

Desde 2026, el BCRA implementó un sistema de bandas cambiarias que se ajustan según la más reciente inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este enfoque busca robustecer sus reservas en divisas mediante un efectivo mecanismo de adquisición.

Proyecciones de Compras de Divisas

Las estimaciones oficiales sugieren que las **compras de divisas por parte del BCRA** podrían oscilar entre **US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones** a lo largo de este año, dependiendo de la remonetización que atraviese la economía nacional.

Monitoreo del Mercado Cambiario

El BCRA se mantiene atento al volumen de dólares adquiridos en el mercado, asegurándose de que las compras diarias no superen el 5% de las transacciones totales para mantener la estabilidad de la dinámica cambiaria.