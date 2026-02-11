RENAPER en la mira: demoras de hasta 60 días en entrega de DNI y pasaportes

Los ciudadanos cordobeses están enfrentando esperas de hasta dos meses para recibir sus documentos de identidad y pasaportes, lo que genera inquietud y reclamos constantes.

La situación actual en los registros civiles de Córdoba es preocupante, ya que las demoras en la obtención de DNI y pasaportes se han incrementado considerablemente. Anteriormente, los trámites se completaban en un plazo de 40 días; sin embargo, ahora pueden tardar hasta 60 días. Esta situación ha generado malestar especialmente entre los que necesitan viajar o realizar gestiones urgentes.

Factores detrás de las demoras

El problema se origina principalmente en cambios operativos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y en modificaciones de los contratos logísticos para la distribución de documentos. Las autoridades del registro civil de Córdoba destacan que la reducción de personal en el RENAPER ha afectado el procesamiento de solicitudes. Además, el cambio en la empresa encargada de la logística también ha contribuido a esta problemática.

Opciones para quienes necesitan documentos con urgencia

Para aquellos que necesitan recibir sus documentos de forma inmediata, existe un servicio exprés que promete la entrega en 10 días, aunque a un costo adicional. También se ofrece un servicio de pasaporte inmediato en el aeropuerto de Córdoba, diseñado para casos de emergencia.

Un ejemplo que ilustra las deficiencias

Una ciudadana que optó por el servicio de Pasaporte Exprés no recibió su documento a tiempo. Aunque había pagado por un servicio que prometía entrega rápida, el pasaporte fue devuelto a las oficinas de RENAPER en Buenos Aires en lugar de estar disponible para su recogida en Córdoba. Este inconveniente pone de manifiesto las fallas en el sistema actual y la necesidad de ajustar los procedimientos.

La respuesta de RENAPER

El RENAPER ha comunicado que está coordinando esfuerzos para mejorar la situación y reconoce que, si bien hay variaciones en los tiempos de entrega, no se ha alterado de forma estructural el proceso de producción. Aseguran que están trabajando para optimizar el flujo de entrega y están abiertos a colaborar con las autoridades provinciales para abordar estas dificultades.

Consideraciones del gobierno provincial

Las autoridades provinciales han solicitado a RENAPER que explique públicamente las razones detrás de estas demoras, dado que, a nivel local, el Registro Civil está operando con normalidad. La problemática se discute регулярно en reuniones entre las distintas cabeceras del registro civil provincial, donde se busca encontrar soluciones efectivas.