«El Banco Central adquiere US$ 50 millones, pero las reservas caen por debajo de US$ 46.000 millones»

En un movimiento significativo, el Banco Central de la República Argentina volvió a sumar dólares en el mercado cambiario, consolidando su estrategia de fortalecimiento de reservas.

Detalles de la Última Compra

El Banco Central, bajo la dirección de Santiago Bausili, adquirió 50 millones de dólares en su más reciente intervención. A pesar de esta compra, las reservas internacionales brutas experimentaron una ligera caída, alcanzando los 45.768 millones de dólares, lo que representa una reducción de 236 millones con respecto a la jornada anterior.

Crecimiento Acumulado de Reservas

En lo que va del año, la entidad monetaria ha comprado divisas de manera constante, sumando 3.053 millones de dólares en 44 ruedas de operaciones, de los cuales 341 millones corresponden a marzo. Durante este mes, las reservas mostraron un crecimiento de 208 millones de dólares en comparación con el mes anterior.

Causas de la Caída en Reservas

A pesar de las adquisiciones, se registró una disminución en las reservas debido a diversos factores, incluyendo una baja en las cotizaciones de activos. En particular, el oro sufrió una caída de 130 millones de dólares, además de pagos de deuda a organismos internacionales que superaron los 30 millones de dólares.

Comportamiento del Oro en el Mercado

En el día de la compra, el oro al contado cayó un 1,5%, estableciéndose en 5.091,62 dólares por onza, mientras persisten preocupaciones sobre la inflación en EE.UU. El resto de la variación se debió a ajustes contables habituales en la valuación de activos de las reservas.

Bandas Cambiarias y Proyecciones Futuras

Desde comienzos de año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta en función de los últimos datos de inflación proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este marco, el Banco Central ha implementado un nuevo mecanismo para la adquisición de divisas, con proyecciones de compras entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares para 2026.

Es crucial destacar que el BCRA monitorea el volumen de dólares comprados, estableciendo que las compras diarias no deben sobrepasar el 5% del total operado en el mercado, para evitar alteraciones en su funcionamiento habitual.

Cierre del Dólar en el Mercado

Este lunes 9 de marzo, el dólar oficial se estableció en $1.389 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación. El dólar mayorista cerró a $1.416, mientras que el dólar blue se ubicó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.