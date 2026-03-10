Conflicto en el Parque Caraguatá: Ambientalistas alertan sobre daños, Municipio rechaza acusaciones

La tranquilidad del Parque Caraguatá se ve amenazada por operaciones con maquinaria pesada, generando preocupación en la comunidad y organizaciones ambientalistas que defienden este valioso ecosistema.

La capital chaqueña enfrenta un nuevo desafío ambiental tras las denuncias de vecinos y activistas ante el uso de maquinaria pesada en el Parque Caraguatá, un área reconocida por su rica biodiversidad y por ser uno de los últimos vestigios de bosque nativo en la ciudad.

Acciones que Encienden la Controversia

Organizaciones como Misión Eco y Jóvenes por el Ambiente han expresado su alarma tras la llegada de tractores y retroexcavadoras al parque, iniciando trabajos que han suscitado críticas. Desde la municipalidad, se defiende la intervención como una actividad de limpieza de senderos y mantenimiento de secciones descuidadas, descartando cualquier daño al entorno natural.

Remoción de Vegetación Nativa

Los activistas han documentado la eliminación de vegetación nativa, que incluye especies emblemáticas del monte chaqueño como aromitos, caraguatás y quebrachos. Estas acciones generan inquietud en quienes han luchado por declarar el área como Reserva Natural Urbana.

“La realidad es que la situación en el Caraguatá es triste y desesperante para quienes hemos sido testigos de su biodiversidad”, afirmó Giuliana Pernazza, bióloga de la Universidad Nacional del Nordeste.

Un Espacio Vital para la Biodiversidad

El Parque Caraguatá, que abarca aproximadamente 70 hectáreas, es considerado un refugio fundamental para la fauna y flora de la región. Aquí se han registrado más de 85 especies de aves, junto a reptiles, insectos y pequeños mamíferos que dependen de este ecosistema.

La Amenaza de la Alteración Ecológica

La realización de trabajos en el humedal podría alterar los hábitats existentes. Pernazza subrayó que la intervención puede tener consecuencias irreversibles para las especies que habitan el área. “Cuando se destruyen estos espacios, las especies regresan y ya no encuentran su lugar”, alertó.

Solicitan Aclaraciones al Municipio

En medio de la creciente preocupación, las organizaciones ambientalistas han elevado una nota formal al intendente Roy Nikisch, solicitando detalles sobre los trabajos realizados, el marco legal y si existe un estudio de impacto ambiental. Hasta el momento, la información sobre las obras en el humedal no ha sido clara.

Respuesta Municipal: Aclaraciones y Promesas

En respuesta a las acusaciones, Luis Zarabozo, secretario de Obras Públicas de Resistencia, negó las alegaciones de desmonte, afirmando que los trabajos se limitaron a la limpieza de senderos olvidados. “No hemos cortado un solo árbol”, aseguró, enfatizando que el objetivo es recuperar la infraestructura del parque.

Este incidente surge en un momento crítico, ya que se están dando pasos para la declaración del Parque Caraguatá como Reserva Natural Urbana. Los defensores del medio ambiente exigen mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con este invaluable espacio de conservación.