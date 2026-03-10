Trump: ‘La guerra en Irán casi termina’ y el petróleo cae de los US$100

El presidente estadounidense Donald Trump generó expectación tras sus comentarios sobre el inminente final del conflicto en Irán, lo que provocó un alza en las bolsas y una caída en los precios del petróleo.

Declaraciones que Cambian el Ánimo del Mercado

En una reciente entrevista con CBS, Trump afirmó: «Creo que la guerra está prácticamente concluida», mencionando que las fuerzas armadas de Irán han sido significativamente debilitadas.

El mandatario destacó que Irán ha perdido su capacidad naval y aérea, además de sufrir la destrucción de sus instalaciones productoras de drones. “No tienen nada”, añadió, enfatizando el avance de la intervención estadounidense.

Optimismo en los Mercados Financieros

Las palabras de Trump fueron bien recibidas en Wall Street, propiciando un cierre positivo en los índices bursátiles. En reacción a sus comentarios, los precios del petróleo, que habían superado los 100 dólares por barril, retrocedieron a alrededor de 80 dólares a lo largo de la jornada.

Contexto del Conflicto y su Impacto Global

La guerra, que comenzó el 28 de febrero, había suscitando preocupaciones sobre el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz, área crucial donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. El bloqueo parcial de esta ruta había contribuido a la reciente alza en los precios del crudo.

Trump insistió en que la capacidad militar iraní está completamente erradicada y advirtió que cualquier intento de agresión iraní podría traer graves consecuencias para el país. «Si hacen algo malo, sería el fin de Irán», afirmó.

La Estrategia Estadounidense

El presidente también mencionó que Estados Unidos está considerando incrementar su control en el estrecho de Ormuz, lo que podría tener un impacto considerable en el mercado energético global.

Además, al ser consultado sobre un nuevo liderazgo en Irán, Trump se limitó a decir que tiene un candidato en mente, pero no ofreció más detalles, dejando una interrogante en el aire.

Reflexiones Finales en Público

Después de la entrevista, Trump se dirigió a una audiencia de legisladores republicanos en Florida, donde reiteró su compromiso con el objetivo de una victoria definitiva en el conflicto, calificando a la operación como «una pequeña excursión». «Creo que verán que será una excursión corta», concluyó.