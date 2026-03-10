Othar denuncia falta de apoyo del Estado y destaca la urgencia de obras en Cerro Hermitte y barrio Médanos

El intendente Othar compartió importantes avances para Comodoro Rivadavia, destacando el ordenamiento urbano y el potencial minero de la región, en una reciente entrevista con la radio del Sindicato de Trabajadores Camioneros.

En una entrevista transmitida este lunes, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar, subrayó la necesidad de un ordenamiento efectivo a nivel municipal, resaltando la limitada asistencia que recibe del gobierno nacional. «Nuestra capacidad para mantener cuentas ordenadas nos permite acceder a créditos esenciales para ejecutar obras fundamentales en la ciudad», afirmó.

Actualización del Código de Planeamiento Urbano

Othar reiteró los conceptos presentados durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, donde la planificación realista cobra un papel central. «El desarrollo del camino de circunvalación se ideó antes de que muchos de los barrios actuales existieran. Ahora, debemos corregir años de desajustes», recordó.

El intendente anunció planes para formar un equipo técnico que revise y actualice el Código de Planeamiento Urbano, buscando establecer normas claras y sostenibles. «Las políticas públicas necesitan continuidad. La infraestructura de la ciudad no puede resolverse en un mero periodo de cuatro años», enfatizó.

Avances en la Cesión de Tierras de YPF

Sobre las propiedades que YPF dejará en Comodoro Rivadavia, Othar destacó la importancia de realizar una remediación ambiental en terrenos afectados por ductos o pozos abandonados antes de considerar su urbanización. «En los próximos 60 días, iniciaremos gestiones para transferir esas tierras al municipio», adelantó.

Minas y Recursos: Oportunidades para la Región

En cuanto a la minería, Othar expresó que la región tiene un potencial inigualable en hidrocarburos, gas y minería. «La experiencia acumulada en estos recursos debe ser aprovechada», sostuvo, enfatizando que el sector minero debe ser analizado con profundidad. «No se trata de oponerse sin más, sino de fomentar un debate técnico con la sociedad en su conjunto», añadió.

El intendente también hizo hincapié en que cualquier decisión sobre minería debe considerar tanto el crecimiento productivo como la sustentabilidad para las futuras generaciones. «Después de 2027, mi compromiso con esta ciudad y la provincia seguirá, ya sea desde la política, el ámbito ejecutivo o en organizaciones sociales», concluyó.