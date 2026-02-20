El Banco Central adquiere US$ 76 millones, pero las reservas caen por debajo de US$ 45.000 millones

En un movimiento continuo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suma reservas en el mercado cambiario, aunque las cifras muestran un descenso en el total acumulado.

Actualización de Reservas: Compras y Caídas

En la última jornada, el BCRA adquirió US$ 76 millones, lo que ilustra su empeño por incrementar las reservas. Sin embargo, las reservas internacionales brutas bajaron a US$ 44.913 millones, marcando una disminución de US$ 216 millones en comparación con el día anterior.

Este descenso se atribuye a un pago de US$ 30 millones al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y fluctuaciones en las cotizaciones que generaron una pérdida de aproximadamente US$ 50 millones.

Compras Acumuladas Durante el Año

Bajo la dirección de Santiago Bausili, el BCRA ha logrado acumular US$ 2.245 millones desde inicios de 2023, manteniendo un ritmo constante de compras que incluye US$ 1.088 millones solo en febrero. Hasta la fecha, las reservas han aumentado en US$ 411 millones durante el mes, con un total acumulado de US$ 3.748 millones en lo que va del año.

Cabe destacar que, según el Licenciado Andrés Reschini, la administración actual ha adquirido US$ 24.050 millones desde la llegada de Javier Milei al cargo.

Análisis del Mercado Cambiario

Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, comentó sobre el ritmo de compra del BCRA, explicando que “los pesos que se ingresan al sistema se absorben a través del Tesoro, lo que ayuda a mantener un equilibrio entre la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria”. Además, Botto subrayó que la consolidación del balance del BCRA debería reducir el riesgo país hacia la zona de 450 puntos.

Respaldo Internacional: El FMI Apoya la Estrategia

En una conferencia reciente, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, expresó su apoyo a la política de acumulación de reservas del BCRA. “El FMI se siente alentado por los ajustes recientes en el sistema monetario y cambiario y por las compras diarias de divisas,” indicó Kozack, señalando que esta estrategia es fundamental para el acceso a los mercados y la capacidad del país de enfrentar posibles crisis.

Nuevas Políticas Cambiarias en 2026

Desde inicios del año, el BCRA ha implementado nuevos esquemas de bandas cambiarias ajustados según la inflación reportada por el INDEC. Las proyecciones estiman que las compras de divisas podrían variar entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones durante 2026, dependiendo del nivel de remonetización que experimente la economía. Se mantiene un control riguroso para que las compras no superen el 5% del volumen total del mercado cambiario.

Un Comienzo Positivo para la Balanza Comercial

La balanza comercial de Argentina inició el 2026 con un superávit de US$ 1.987 millones. En enero, se registraron US$ 7.057 millones en exportaciones frente a US$ 5.070 millones en importaciones, lo que representa un notable incremento del 19,3% en comparación con enero de 2025, según el INDEC. Las importaciones, en cambio, mostraron una caída del 11,9% interanual, lo que sugiere una controlada gestión de la economía.