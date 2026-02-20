La mejor cookie del país: queso roquefort y pera

Arroyito Celebra el Éxito de su Primer Concurso Nacional de Cookies

Un evento dulce que reunió a las mejores recetas del país

En el marco de la cuarta edición de la Fiesta Nacional “Arroyito, la Dulce Ciudad del País”, este encantador pueblo cordobés llevó a cabo su primer concurso nacional de cookies, un evento sin igual en Argentina. Con la participación de 39 pasteleros de cinco provincias y 20 ciudades, la competencia se destacó por su alto nivel y creatividad.

La ganadora del certamen fue María Lara Fassina, proveniente de Balnearia, quien se alzó con el título de Mejor Cookie del País, además de recibir reconocimientos en diversas categorías. “El nivel de presentación fue altísimo”, comentó Fernanda Videla, una de las organizadoras, quien también destacó la calidad de los participantes.

Una Receta Innovadora que Conquistó al Jurado

La cookie ganadora fue una obra de arte culinaria, elaborada con queso roquefort, pera, chocolate blanco y nueces. María explicó que su propuesta fue singular, ya que fue la única en incluir un queso como ingrediente principal. “Esto la convirtió en la mejor cookie gourmet del país”, añadió, destacando también su reconocimiento por creatividad.

Un Jurado de Excelencia

El jurado estuvo compuesto por importantes figuras del ámbito gastronómico, tales como Adriana García, Nalia Lamas, Maru López, Lucas Villafañez, Juan Romero, Diego Kemmerer y Alfoncina Migretti. Fernanda Videla calificó a este equipo como “un jurado de lujo”, enfatizando su experiencia en la producción artesanal e industrial de alimentos.

Premios y Reconocimientos

Los jurados otorgaron premios en varias categorías, resaltando lo mejor de la competencia: Mención Más Creativa: María Lara Fassina – Balnearia

María Lara Fassina – Balnearia Mención Mejor Presentación: Soledad Rojas – Santiago del Estero (residente en Arroyito)

Soledad Rojas – Santiago del Estero (residente en Arroyito) Mención Mejor Textura: Yusliana Yaminey Zambrano Silva – Venezuela (residente en Arroyito)

Yusliana Yaminey Zambrano Silva – Venezuela (residente en Arroyito) Mejor Cookie Clásica: Brenda Escalante Betti – Córdoba Capital

Brenda Escalante Betti – Córdoba Capital Mejor Cookie Gourmet: María Lara Fassina – Balnearia

María Lara Fassina – Balnearia Mejor Cookie Saludable: Juliana Bustos Artero – Arroyito

Juliana Bustos Artero – Arroyito Mejor Cookie del País: María Lara Fassina – Balnearia

Beneficios Económicos del Evento

Más allá del delicioso concurso, el evento tuvo un notable impacto económico. Según Videla, se estima que el movimiento generado superó los 500 millones. Este dinamismo no solo se observó dentro del predio, sino también en comercios, supermercados y hoteles, que alcanzaron casi el 100% de su capacidad.

Videla subrayó que el 80% de la fiesta fue posible gracias a proveedores y artistas locales, lo que representa un sano retorno a la comunidad. Más de 200 personas participaron en la organización, lo que evidencia la colaboración ciudadana y el impacto positivo en el sector.

Mirando hacia el Futuro