Video: Nieve en Frankfurt interrumpe vuelos en el aeropuerto más grande de Alemania

Una intensa nevada cubrió las calles de Frankfurt, generando importantes inconvenientes en la circulación aérea. La ciudad alemana enfrenta un nuevo desafío climático que afecta a los viajeros.

Las precipitaciones de nieve transformaron Frankfurt en un paisaje invernal, cubriendo bicicletas, scooters eléctricos y techos. La nevazón continuó con fuerza a lo largo de la jornada, complicando la vida diaria de los ciudadanos.

Anulación Masiva de Vuelos en el Aeropuerto de Frankfurt

El aeropuerto más grande de Alemania, epicentro de la aviación europea, se vio obligado a cancelar 83 vuelos. Según la plataforma FlightAware, los retrasos en las llegadas promediaron más de una hora, dejando a muchos pasajeros en la incertidumbre.

Despliegue de Equipos para Limpiar las Calles

Para hacer frente a la acumulación de nieve, se implementaron medidas de emergencia. Los quitanieves comenzaron a trabajar arduamente mientras los peatones se esforzaban por transitar por calles y veredas cubiertas de blanco.

El Clima y sus Consecuencias en el Transporte Aéreo

Esta situación se suma a una serie de dificultades recientes que han afrontado las aerolíneas debido a condiciones climáticas adversas, provocando preocupación entre los viajeros habituales.