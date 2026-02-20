Narcotráfico: Prisión preventiva para los dos detenidos

Un importante operativo policial en Chubut resultó en la captura de dos hombres implicados en el tráfico de drogas. La intervención, que incluyó un notable descubrimiento, marca un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región.

El juez federal Guido Otranto ha dictado prisión preventiva para dos hombres capturados durante un operativo en el Módulo Norte de Comodoro Rivadavia. Esta decisión se tomó tras la audiencia de control, en la que se fijó un periodo de investigación de seis meses.

Operativo Conjunto: Un Éxito en la Lucha Antidrogas

El golpe al narcotráfico fue resultado de una colaboración entre la División Drogas Peligrosas de la Policía del Chubut y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Gracias a la labor del can detector «Daisy», se descubrieron más de un kilo de cocaína de alta pureza, escondido en la puerta de una Toyota Hilux, junto a un sobre con 16 mil dólares.

Las Detenciones y la Situación Judicial

En la misma operación fue detenida una mujer en el aeropuerto de Puerto Madryn, quien ahora, tras presentarse ante la justicia, ha recuperado su libertad. A pesar de ello, estará sujeta a la condición de presentarse semanalmente en la comisaría correspondiente.

Investigaciones en Curso: La Red del Narcotráfico

La causa, bajo la supervisión de la doctora Verónica Escribano en la Unidad Fiscal Federal, buscará desentrañar la estructura de la red que conecta diversas localidades de Buenos Aires con la distribución de drogas en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Allanamientos y Nuevas Evidencias

Como parte de las investigaciones, en las últimas horas se realizaron allanamientos en el valle y en la provincia de Buenos Aires. Estas acciones forman parte del conjunto de evidencias que serán analizadas durante el semestre de instrucción establecido por el juez Otranto.