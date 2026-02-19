Trading 24/7: Mercado de Derivados Lanza Futuros y Opciones de Criptomonedas

La apertura de un mercado continuo para futuros y opciones de criptomonedas marca un hito en el mundo financiero. Esta iniciativa responde a la demanda de los inversores modernos, ansiosos por un acceso constante a los activos digitales.

CME Group Impulsa el Trading Sin Límites

El CME Group, líder en el sector de derivados a nivel global, anunció que, a partir del 29 de mayo de 2026, habilitará la negociación de futuros y opciones de criptomonedas las 24 horas, los siete días de la semana. Esta decisión, que está pendiente de revisión regulatoria, promete transformar la operativa de activos digitales al ofrecer un entorno regulado que refleja la naturaleza continua del mercado cripto.

La Respuesta a una Demanda Creciente

El anuncio se realizó en Chicago y surge como respuesta a la creciente necesidad de los clientes de operar sin restricciones horarias. En 2025, el volumen nocional de contratos de futuros y opciones de criptomonedas superó los 3 billones de dólares, reflejando un interés institucional en constante aumento.

Comienzo con los Activos Más Demandados

La nueva modalidad de trading iniciará con los contratos de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), los más comercializados en el ámbito de los derivados. Estos instrumentos se podrán negociar en la plataforma Globex, del CME, permitiendo a los inversores un acceso continuo, sin interrupciones durante el fin de semana.

Estabilidad Asegurada con Ventanas de Mantenimiento

Para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema, se implementará una ventana de mantenimiento semanal de dos horas durante el fin de semana.

Confianza y Transparencia para los Inversores

Tim McCourt, director global de Equities, FX y Productos Alternativos del CME Group, destacó que, aunque no todos los mercados pueden operar 24/7, ofrecer acceso permanente a productos regulados y transparentes permite a los clientes manejar su riesgo y operar con confianza en cualquier momento.