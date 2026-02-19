Manifestantes Tumbaron Vallas; Policía Replicó con Balas de Goma

Miles de manifestantes se agruparon frente al Congreso de la Nación para expresar su rechazo a la Ley de Modernización Laboral, generando un clima de tensión que culminó en violentos enfrentamientos con la policía.

Desde el mediodía, partidos de izquierda, sindicatos y diversas organizaciones sociales se congregaron en las cercanías del Congreso. A medida que se confirmaba el quórum necesario para la discusión de la polémica ley en la Cámara de Diputados, la atmósfera se volvió cada vez más electrificada.

Primeros incidentes y respuestas policiales

Hacia las 17 horas, estallaron los primeros disturbios. La policía utilizó gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a los manifestantes, quienes comenzaron a derribar las vallas de contención. En respuesta, la Policía Motorizada disparó balas de goma, lo que incrementó la tensión en el lugar.

Las autoridades informaron que se produjeron diez detenciones en total, cinco por parte de la Policía Federal y cinco más de la Policía de la Ciudad.

Operativo de seguridad y movilizaciones

Más de 1,700 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad fueron desplegados en un amplio operativo que, en sus primeras horas, no había registrado mayores incidentes. Sin embargo, la afluencia de manifestantes fue menor en comparación con otras convocatorias, en el marco del paro general impulsado por la CGT.

El operativo, calificado como “megaoperativo”, contó con un despliegue de tropas muy superior al del pasado 11 de febrero, cuando se discutió la ley en el Senado.

La situación a última hora de la tarde

Alrededor de las 20 horas, se restableció el tránsito en la zona, aunque algunos manifestantes continuaron congregándose pacíficamente en la plaza. Allí, la policía mantuvo su posición, con las vallas aún abiertas, dejando entrever la posibilidad de nuevos episodios de tensión en las horas siguientes.

A lo largo de la jornada, los manifestantes crearon ruido golpeando las vallas, mientras el camión hidrante se activaba para empujar a la multitud hacia atrás. Unos pocos enfrentamientos directos entre la policía y los presentes fueron reportados, pero no se registraron combates intensos.

Clímax de los disturbios y reacciones

Los disturbios alcanzaron su clímax cerca de las 18:30, cuando los manifestantes lograron derribar parte del vallado. Ante esta situación, la policía intensificó su respuesta, utilizando balas de goma y agua para mantener el control del área.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó que su grupo planeaba continuar la lucha el próximo jueves, anticipando que cualquier modificación a la ley podría llevar la discusión de vuelta al Senado.

Retiro y nuevas manifestaciones

Mientras muchos manifestantes optaron por dispersarse tras la confirmación del quórum oficialista, otros permanecieron en la plaza, demostrando un fuerte descontento hacia la CGT por su falta de participación activa. Grupos de diferentes organizaciones sociales se mantuvieron en el lugar, llevando la voz de quienes se oponen a la Reforma Laboral.

Con la jornada marcada por tensiones y actos de resistencia, la comunidad continúa expectante ante el desarrollo de los acontecimientos políticos y sociales en el país.