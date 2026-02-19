Carrefour suspende su venta en Argentina

Carrefour Argentina: Ofertas para la Venta en Suspenso

Las propuestas para adquirir la operaciones de Carrefour en Argentina no lograron convencer a los accionistas, dejando su futuro incierto.

La Visión del CEO de Carrefour

En una reciente conferencia con inversores, el CEO global de Carrefour, Alexandre Bompard, destacó el proceso iniciado en 2025, cuando la empresa matriz en París contrató a Deutsche Bank para explorar compradores para sus 700 sucursales en Argentina, como parte de una revisión de su estrategia regional.

Enfoque en Mercados Clave

Bompard afirmó: «El Grupo confirma su reorientación hacia tres mercados clave: Francia, España y Brasil, donde ocupamos posiciones de liderazgo y el mayor potencial de creación de valor». Ante esto, las ventas en Argentina, Bélgica y Polonia aún están bajo evaluación debido a que las ofertas recibidas no han cumplido con las expectativas de valor potencial.

Operaciones en Argentina: ¿Quién es el Candidato Favorito?

El principal interesado en la adquisición de Carrefour en Argentina es Francisco De Narváez, propietario de Changomas, quien presentó una oferta de 1.000 millones de dólares, en colaboración con L. Catterton, el fondo de inversión más grande a nivel mundial. Ambos socios también tienen presencia en el país a través de otras marcas como Rapsodia y Caro Cuore.

Plazos y Expectativas de Venta

Inicialmente, se esperaba que la venta se concretara antes de finalizar 2025, y el cierre formal estaba proyectado para principios de 2026. Sin embargo, la transferencia de la operación bancaria podría dilatarse debido a la necesidad de autorización del Banco Central, ya que son contratos independientes. A medida que pasan las semanas, las noticias sobre el proceso se han vuelto escasas.

Compromiso con el Negocio

Recientemente, fuentes de la industria han señalado que Carrefour no está dispuesta a desprenderse de su negocio en cualquier circunstancia. Los resultados financieros para el cuarto trimestre de 2025 reflejaron ventas totales por 24.300 millones de euros, con un incremento del 1,6%, lo que refuerza la importancia estratégica de la empresa en la región.