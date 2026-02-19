Piden identificar a mujer que dio cerveza a una niña en tren

Un inquietante video que muestra a una mujer dándole cerveza a una niña ha desatado la alarma en las redes sociales, llevando al Ministerio de Capital Humano a tomar medidas legales inmediatas para proteger a la menor.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano ha presentado una denuncia penal tras la difusión de un video donde se observa a una mujer entregando una bebida alcohólica a una niña, todavía en pañales, dentro de un vagón del Ferrocarril General San Martín.

Acciones Legales y Protección Infantil

El comunicado del Ministerio detalla que se ha solicitado la identificación de los involucrados y que se inicie una investigación sobre los delitos cometidos contra la niña. La denuncia ha sido formalizada ante el Ministerio Público Fiscal, bajo el número 1592133.

Un Video que Conmueve y Alerta

Las imágenes del video, que se viralizaron rápidamente en las plataformas sociales, muestran a la mujer conversando despreocupadamente mientras la niña consume cerveza de una lata que sostiene en brazos. Posteriormente, la mujer le quita la bebida para satisfacer su propio consumo, lo cual ha provocado una oleada de indignación y preocupación entre los usuarios.

Intervención Urgente de las Autoridades

En busca de salvaguardar la salud y la integridad de la menor, el Ministerio ha solicitado la intervención urgente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de Buenos Aires, así como del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad. La meta es asegurar la identificación de ambas partes involucradas y poner en marcha las necesarias medidas de protección.

Las autoridades están trabajando para garantizar que situaciones como esta no se repitan y que los derechos de los más vulnerables sean siempre resguardados.