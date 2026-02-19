Veterano del Ejército demanda al gobierno federal tras tres días de detención por ICE en California

Un veterano del ejército estadounidense ha interpuesto una demanda contra el gobierno federal tras ser arrestado de manera ilegal mientras se dirigía a su trabajo en California.

Detalles de la Detención Injusta

George Retes, un ciudadano estadounidense de 26 años, fue detenido el 10 de julio mientras se dirigía a su empleo como guardia de seguridad en un campo de Ventura. Durante una operación de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), su vehículo fue interceptado y, al intentar explicar su situación, los agentes rompieron la ventana de su auto y lo sacaron sin verificar su identificación.

Un Futuro incierto en la Detención

Retes fue recluido durante tres días en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, donde no tuvo acceso a su familia, a un abogado ni a información sobre las acusaciones en su contra. La demanda, presentada con el apoyo de la organización sin fines de lucro Instituto por la Justicia, sostiene que su detención fue inconstitucional.

Defendiendo los Derechos de los Ciudadanos

“Los derechos de George fueron violados. Esta demanda no solo busca proteger sus derechos, sino también los de otros”, declaró Andrew Wimer, director de relaciones con los medios del Instituto por la Justicia. Wimer enfatizó que nadie debería ser retenido sin saber qué infracción ha cometido.

El Impacto Personal de la Detención

En una columna de opinión publicada en el San Francisco Chronicle, Retes compartió que perdió la oportunidad de celebrar el tercer cumpleaños de su hija. “Simplemente me dejaron ir, sin cargos, sin explicación y sin una disculpa”, agregó.

Una Lucha Legal Significativa

La demanda ha sido presentada contra diversas entidades gubernamentales, incluyendo la Oficina Federal de Prisiones, ICE y el FBI. A pesar de las dificultades para demandar a funcionarios federales, el Instituto por la Justicia está comprometido a ayudar a Retes sin costos para él, lo que representa un largo camino legal.

Veteranos en Riesgo

El caso de Retes se suma a una creciente preocupación sobre las detenciones de veteranos militares por parte de agencias federales. En un contexto donde la represión inmigratoria ha aumentado, el caso ilustra unas preocupaciones sobre cómo se manejan estas detenciones.

Buscando Justicia

El Instituto por la Justicia está preparado para enfrentar el desafío legal que representa este caso, aunque consciente de las posibles defensas del gobierno federal. Este escenario podría prolongarse durante varios años, pero la organización se mantiene firme en su misión de buscar justicia para los ciudadanos cuyos derechos han sido vulnerados.

La situación ha suscitado preguntas sobre la responsabilidad de las agencias de inmigración y la lucha por los derechos de aquellos que han servido al país.