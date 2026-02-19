Puerto Deseado celebra a lo grande: ¡7ª Edición del Penacho Amarillo!

Este fin de semana, Puerto Deseado se viste de gala para recibir la 7ª Edición de la Fiesta del Pingüino Penacho Amarillo, un evento vibrante que combina música, danza y delicias gastronómicas en el Anfiteatro Municipal "Tuny Armendáriz".

Los días **20 y 21 de febrero**, el escenario del Anfiteatro Municipal será el epicentro de una celebración única en la que se darán cita artistas locales y regionales, artesanos y una diversidad de sabrosos platos. Desde las 19:00 hasta las 02:00, cada detalle de esta experiencia está diseñado para el disfrute de toda la familia y los turistas que se acerquen a la ciudad.

Un Fin de Semana de Entretenimiento

La fiesta comenzará el **viernes 20** con una impresionante alineación de actuaciones que incluirá al Ballet Oficial del Penacho Amarillo, además de artistas como Santi Triviño, Manu Fernández, Ardebass, La Toba, Fariseos y Jairo y La Changada. El gran cierre cuartetero estará a cargo de La Ty La M.

Sábado de Música y Cultura

El **sábado 21**, las actividades se reanudarán a las 19:00 con la concentración de artistas y la apertura oficial, encabezada nuevamente por el Ballet Oficial. Las primeras bandas en subir al escenario serán Skaloo, El Levante, Grupo Destino, seguido por Alma Rayen, Delorean Project, Los Plomos y Va Pa Arriba. El espectáculo culminará con La Furia Cuartera, que promete hacer vibrar al público entre las 02:45 y las 03:35.

Una Invitación Especial

El intendente de la ciudad, Juan Raúl Martínez, realizó una cálida invitación a la comunidad y a los visitantes: “Disfruten de la fiesta, del arte, la gastronomía y el ambiente encantador que hemos preparado para todos”. Destacó las mejoras en el anfiteatro, enfatizando el esfuerzo conjunto para mantener el evento en un contexto económico desafiante: «Este evento también genera un impulso económico para nuestro pueblo».

¡No Te Lo Pierdas!

Con un elenco artístico excepcional, un ambiente festivo y un compromiso con la comunidad, la Fiesta del Pingüino Penacho Amarillo se posiciona como uno de los eventos culturales más importantes de Puerto Deseado. ¡Ven y sé parte de esta celebración que resalta nuestras tradiciones y talentos locales!