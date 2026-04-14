El Banco del Chubut exige al Municipio de Rawson desalojar la fábrica de adoquines

La Municipalidad de Rawson enfrenta un desafío crítico tras recibir una notificación del Banco del Chubut S.A., que exige la desocupación del espacio donde opera la fábrica de adoquines, un lugar vital que produce entre 1.500 y 2.000 adoquines diarios y fomenta el trabajo cooperativo.

En el mismo predio, se desarrolla la Agencia de Desarrollo Económico de Rawson (ADER), la Fábrica de Adoquines Municipales (FAMU), el Consorcio Parque Industrial Rawson (CoPIR) y varias cooperativas como “Cascos Amarillos”, formando una estructura productiva activa que beneficia a más de 25 trabajadores.

Un Espacio Recuperado que Promueve el Empleo

Fernando Vosecky, gerente de la ADER, subrayó la importancia de estas iniciativas y explicó que la puesta en marcha de la FAMU fue el resultado de una labor ardua comenzada en 2024, que incluyó la reubicación de maquinaria y mejoras en la infraestructura del lugar.

El espacio, antes en condiciones precarias, fue restaurado por la Municipalidad, que realizó obras vitales para su funcionamiento, implementando servicios necesarios y optimizando el entorno utilizando recursos locales.

Además de adoquines, la fábrica produce ladrillos ecológicos, contribuyendo a programas sociales como el Plan Calor, que combina el reciclaje y el desarrollo productivo con acciones sociales.

“Desde la ADER, hemos brindado más de 15 capacitaciones e implementado iniciativas como ‘ADER en la Mesa’ y el Programa de Beneficios e Incentivos al Productor Local, apoyando a emprendedores de la región. Asimismo, estamos avanzando en la instalación de un invernadero para una huerta orgánica destinada a residentes de casas tuteladas y jardines municipales”, detalló Vosecky.

Producción en Marcha y Esfuerzos Colaborativos

El director de Proyectos, Mariano Ayup, resaltó la gestión que hizo posible el funcionamiento de la FAMU, destacando la organización y el trabajo en conjunto con la cooperativa para revitalizar el predio, que estuvo en condiciones críticas al inicio del proyecto.

“Estamos produciendo de lunes a sábado y generando entre 1.500 y 2.000 adoquines diariamente, además de ladrillos de calefacción para programas sociales”, afirmó Ayup, quien también mencionó que parte de la producción ya ha sido utilizada para mejorar veredas y espacios recreativos en la ciudad.

“Esta planta fue diseñada para reducir costos y potenciar el desarrollo local, beneficiando directamente a los vecinos. La proximidad de la materia prima en la zona nos permite mantener una producción a precios accesibles. Es una fábrica en funcionamiento que respalda el crecimiento de la ciudad”, concluyó Ayup.

La amenaza de desalojo pone en riesgo no solo la continuidad de la producción y capacitación en este espacio esencial, sino también el desarrollo económico local y la generación de empleo, pilares fundamentales del avance en la ciudad capital.