Ex-Jefe del Ejército Apoya Críticas de Hegseth a la Royal Navy por Falta de Fondos

La falta de un plan claro para la inversión en defensa ha generado preocupación entre los líderes políticos y militares, quienes destacan la necesidad urgente de una revisión para abordar la creciente inseguridad.

La Expectativa por el Plan de Inversión en Defensa

El líder laborista, Keir Starmer, se enfrentó a intensas preguntas en el Parlamento sobre la demora en la publicación del Plan de Inversión en Defensa (DIP), vital para asegurar que el gasto en defensa llegue al 3% del PIB. Aunque prometió que el plan se presentaría pronto, no ofreció una fecha concreta.

Críticas a la Falta de Transparencia

La oposición ha manifestado su frustración. Este DIP, que se esperaba publicarse el pasado otoño, debería detallar cómo el gobierno planea cumplir con sus compromisos de seguridad nacional, que incluyen aumentar el gasto a un 5% del PIB para 2035.

Las Afirmaciones de George Robertson

El ex-secretario de Defensa y actual miembro de la Cámara de los Lores, George Robertson, está perdiendo la paciencia con el gobierno. En un discurso programado en Salisbury, criticó duramente al Tesoro, acusando a sus componentes no militares de «vandálicos» y sugiriendo que no se puede garantizar la defensa del país con un presupuesto en continuo aumento para el bienestar social.

Robertson: “Hay una complacencia corrosiva en el liderazgo político británico. No se está iniciando una conversación nacional sobre defensa, a pesar de las amenazas evidentes”.

Preocupaciones Sobre la Seguridad Nacional

Robertson establece que la seguridad de Gran Bretaña está comprometida. Aseguró: “Estamos mal preparados y bajo ataque. La seguridad nacional de Gran Bretaña está en peligro”.

Apoyo del General Sir Richard Barrons

El General Sir Richard Barrons, quien también participó en la revisión defensiva, respaldó las afirmaciones de Robertson. En una reciente entrevista, expresó su acuerdo con Pete Hegseth, el secretario de Defensa de EE.UU., quien se burló de las capacidades de la Royal Navy, comentando que las fuerzas armadas británicas son insuficientes para los desafíos actuales.

Barrons: “No puedo argumentar contra él. Nuestras fuerzas militares, a pesar de ser instituciones sobresalientes, son demasiado pequeñas y mal financiadas para enfrentar el mundo actual”.

Agenda Política del Día

Hoy, Starmer presidirá una reunión del gabinete y múltiples sesiones de testificación, entre las que se incluyen audiencias sobre cambios en la educación y el contenido televisivo para niños.