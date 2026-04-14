Del Campo a la Mesa: El Camino de los Precios de los Alimentos en Argentina

La creciente presión inflacionaria en Argentina está generando inquietudes sobre el precio de los alimentos, especialmente la carne. Un análisis revela los múltiples factores que inciden en su costo final y cómo estas dinámicas impactan el bolsillo de los consumidores.

Desde la crianza de una vaca hasta el asado familiar del domingo, hay varios elementos que determinan el precio de la carne en Argentina. Factores como el clima, la oferta, la demanda y regulaciones económicas juegan un papel crucial en esta cadena de costos.

Entender cómo se forma el precio de la carne implica mirar más allá de la etiqueta del producto. Tres pilares fundamentales la sostienen: los costos de producción, la carga impositiva y el margen de ganancia de las empresas.

Análisis del Precio de la Carne

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) realizó un estudio sobre la carne bovina, cuyo precio promedio se sitúa en $12.141 por kilo. De este monto, el 26% corresponde a la crianza del animal, mientras que el feedlot representa un 22%, el frigorífico un 3% y la carnicería otro 22%. Cabe destacar que un 28% del precio final son impuestos.

Composición del Precio Final

Según los cálculos, un 52% del precio al consumidor son costos directos, 28% son tributos y 20% corresponde a rentabilidad de las empresas.

La investigadora Valeria Tosselli de FADA indicó que los costos de producción, que incluyen materias primas, insumos y salarios, son la principal fuente de incremento del precio. La carga impositiva se mantiene estable, oscilando alrededor del 25% en productos esenciales como pan, leche y carne.

El Rol de los Impuestos en la Distribución

Desde la industria manufacturera, los impuestos son responsables de casi el 40% del precio final del alimento, según la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Esta carga incluye gravámenes nacionales y tributación a nivel provincial y municipal, que se acumulan en cada paso de la cadena de distribución.

Impacto de los Costos Logísticos

Un informe revela que los sobrecostos en fase de comercialización representan un 48,4%. A esto se suman otros factores como los costos logísticos (10,5%) y laborales (10,9%). La inflación en los alimentos ha superado a la inflación en salida de fábrica durante los últimos 15 meses, creando una brecha que en febrero alcanzó los siete puntos porcentuales.

Factores Externos que Presionan los Precios

La situación se complica con eventos internacionales, como el reciente aumento del 20% en los precios internacionales de combustibles, atribuible a la guerra en Irán. Este tipo de crisis exógenas impacta directamente los costos de distribución, lo que a su vez eleva los precios al consumidor.

Desafíos para el Comercio y el Consumidor

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió recientemente con dueños de supermercados para discutir el efecto de las tasas municipales en los precios. Sin embargo, el verdadero desafío radica en la caída de la demanda; las ventas se redujeron en un 3,4% durante febrero.

El Cambio en la Tendencia de Precios

El rubro de Alimentos y Bebidas había actuado como un ancla en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero la dinámica cambió en 2025, donde el incremento en alimentos superó el promedio general.

La Desregulación y sus Efectos en el Consumidor

Bajo la gestión de Javier Milei, se eliminaron leyes de control de precios y herramientas de subsidios. Esta desregulación, acompañada de un aumento en los costos de suministros, ha dejado a las familias en una situación precaria.

Condiciones Críticas en el Conurbano

La situación es crítica en el Conurbano bonaerense, donde los consumidores enfrentan precios elevados sin beneficios adicionales de las grandes cadenas. Un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi) revela que los precios de la Canasta Básica de Alimentos aumentaron un 3,36% en marzo, acumulando un incremento del 14,08% en el primer trimestre.

Aumento en la Línea de Pobreza

Para no caer en la Línea de Indigencia, una familia de cuatro personas necesitaba en marzo $646.281 solo para alimentarse. Esto representa un aumento considerable respecto a hace un año, y plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad económica de los hogares.