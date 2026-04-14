Agenda del Congreso: Entre ‘Paz Legislativa’ y Tensiones Políticas

En una semana marcada por la calma relativa, el Congreso argentino se prepara para discutir temas cruciales que podrían redefinir el panorama político y económico del país. Con un cambio notable respecto al año anterior, la actividad parlamentaria se centra en reuniones de comisión y acuerdos internacionales.

Durante esta etapa, el foco está en la próxima presentación del jefe de Gabinete, que espera responder a cuestionamientos sobre irregularidades previamente señaladas. Desde la oposición se busca ampliar el ámbito del informe previsto, indicando una intención firme de supervisar acciones del gobierno.

Movimientos en la Legislación y Nuevas Iniciativas

Mariana Mei, periodista parlamentaria, destaca que el oficialismo ha logrado consolidar su posición en el Congreso, facilitando la aprobación de iniciativas. Sin embargo, este avance se ve empañado por las tensiones políticas que persisten en el país.

Mei anticipa la posible discusión de la Ley Hojarasca, que podría ser defendida por el propio ministro en una próxima sesión legislativa. Además, se evalúan iniciativas relacionadas con la propiedad privada y planes de pago accesibles para las familias, en respuesta a la presión económica que afecta a los sectores medios.

La Agenda Política de cara al 29 de Abril

El próximo 29 de abril se perfila como un momento crucial, ya que el jefe de Gabinete deberá comparecer ante el Congreso nuevamente para abordar temas relevantes. Mei señala que probablemente se generen más instancias de control político a partir de esta cita.

En cuanto a la reforma de la Ley de Salud Mental, Mei es cautelosa y señala que aún no existen condiciones propicias para su tratamiento en corto plazo. En este contexto, el clima político se presenta como un delicado equilibrio entre los avances legislativos y los desafíos que enfrenta el gobierno.