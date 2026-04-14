Stablecoins: Se proyecta que moverán $1.5 billones en pagos para 2035 gracias a su adopción masiva

Las Stablecoins: Catalizadores del Futuro Financiero de Más de 1,5 Billones de Dólares

Un cambio radical se avecina en el panorama de los pagos. Las stablecoins, ligadas al valor de monedas tradicionales, están preparadas para revolucionar la industria financiera y alcanzar un volumen de transacciones impresionante para 2035.





Las stablecoins están al umbral de una transformación histórica en el ámbito de los pagos. Según estimaciones, para 2035 podrían gestionar más de 1,5 billones de dólares en transacciones, alimentadas principalmente por un cambio generacional y una creciente aceptación en los comercios de todo el mundo.

Para 2025, se anticipa que estas monedas digitales habrán procesado alrededor de 28 billones de dólares, según Chainalysis, lo que establece un sólido punto de partida y sugiere un futuro de crecimiento exponencial en la próxima década.

Trasfondo de la Transferencia de Riqueza

Un factor crucial en esta evolución es la transferencia de riqueza intergeneracional. Merrill Lynch estima que, antes de 2048, se movilizarán hasta 100 billones de dólares de los Baby Boomers a las generaciones Millennials y Z. Estas nuevas generaciones, ya familiarizadas con el mundo de las criptomonedas, pueden optar por gestionarlo en plataformas digitales como una extensión natural de su estilo de vida.

A partir de 2028, estos grupos demográficos serán la mayoría en Norteamérica y Europa, consolidando aún más su influencia en el sistema financiero global.

Impulso a Través de Comercios Minoristas

Otro pilar del crecimiento de las stablecoins es su integración en compras diarias, abarcando desde supermercados hasta pagos de alquiler y suscripciones. Grandes minoristas y procesadores de pagos están realizando pruebas para incorporar estas monedas en sus operaciones.

Se estima que este aspecto podría agregar 232 billones de dólares al volumen anual de transacciones para 2035. Las ventajas de las stablecoins son evidentes: permiten liquidar pagos en segundos, operan las 24 horas y eliminan intermediarios, lo que reduce costos significativamente.

La tecnología blockchain añade una capa de trazabilidad, lo que refuerza la confianza en estas transacciones. Las proyecciones indican que entre 2031 y 2039, el volumen de transacciones con stablecoins podría igualar el de gigantes de la industria como Visa y Mastercard.

Interés de las Grandes Corporaciones

Grandes nombres del sector no se quedan atrás. Empresas como Stripe y Mastercard han comenzado a integrar stablecoins en sus sistemas, buscando capitalizar sobre esta revolución financiera.

En América Latina, donde economías como la de Argentina y Brasil enfrentan inflación y limitaciones cambiarias, las stablecoins se presentan como una solución efectiva para facilitar pagos internacionales y preservar el valor de capital.