Crisis en Salud: Más de 11,900 Quejas por Medicamentos, Según la Defensoría

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha revelado un alarmante aumento en las quejas relacionadas con la entrega de medicamentos, superando las 11,900 en el último año. Esta situación fue discutida recientemente en una mesa técnica en la Corte Constitucional.

Desgaste Del Sistema de Salud

Claudia Vaca, delegada de la Defensoría, expuso un informe que detalla las serias dificultades que enfrenta el acceso a servicios de salud en Colombia. Este estudio se fundamentó en la información recopilada de diversas regiones y fuentes institucionales.

El Creciente Problema de los Medicamentos

La Defensoría señala que el 32% de las quejas a nivel nacional se deben a la negación o entrega incompleta de medicamentos. Este comportamiento indica un patrón reiterado en el suministro de tratamientos a los usuarios del sistema de salud.

Causas de las Quejas

Entre las quejas, el 67% se centra en cinco afectaciones comunes, que incluyen demoras en citas médicas y problemas con la atención especializada. El incremento de estas quejas se ha visto acentuado por la presión creciente en el acceso a servicios médicos, particularmente en lo que respecta a la entrega de medicamentos.

Presión Financiera en el Sistema de Salud

El gasto en medicamentos ha alcanzado cifras alarmantes, superando los 88 billones de pesos en 2025. La Defensoría destacó que, a pesar de que el país destina más del 8% de su Producto Interno Bruto a la salud, los problemas de gestión y eficiencia en el uso de estos recursos persisten.

Aumento en las Acciones Legales

El informe presentado indica un aumento del 34% en las acciones de tutela relacionadas con la salud entre enero de 2024 y julio de 2025. Esto demuestra la constante necesidad de los ciudadanos de recurrir a mecanismos judiciales para asegurar su acceso a medicamentos y servicios médicos.

Gastos de Bolsillo en Aumento

La Defensoría también destacó que el gasto de bolsillo en salud ha pasado del 15.8% en 2019 al 17.2% en 2024, con variaciones entre regiones. En ciertos departamentos, este costo puede alcanzar hasta el 30%, afectando especialmente a los hogares de bajos ingresos.

Factores Detrás de la Crisis

Como factores que agravan la situación, la Defensoría identificó un flujo irregular de recursos y la falta de transparencia en la gestión financiera. Estos problemas impactan negativamente en la continuidad de los servicios de salud y la entrega de medicamentos.

Un Llamado a la Acción

La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a asegurar la liquidez del sistema de salud y a promover una discusión seria sobre la sostenibilidad del plan de beneficios. También enfatizó la necesidad de mejorar la gobernanza y la transparencia en la gestión de recursos en el sector salud.